Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, expressou preocupação com o bem-estar do atacante brasileiro Vini Jr., destacando as adversidades enfrentadas pelo jogador, como insultos e pressões. Em entrevista coletiva neste domingo (5), o treinador reconheceu os esforços do jogador para superar as dificuldades. O técnico também deixou claro que Vinicius está triste pela expulsão recente, na vitória por 2 a 1 sobre o Valencia, na última sexta (3), e pediu desculpas.

- É difícil ser ele, aguentar tudo que acontece, ouvir os insultos. É simples assim, mas ele está tentando melhorar. Ficou triste pelo vermelho e pediu desculpas. É preciso olhar para frente - disse Ancelotti.



Ancelotti revelou que Courtois e Rüdiger não viajarão com a equipe para o jogo da Copa del Rey, nesta segunda (6), contra o Deportiva Mineira, mas o restante do elenco está disponível. Ele enfatizou a importância de dar minutos a jogadores que têm participado menos das partidas.

Cobradores de pênalti no Real Madrid

Sobre os cobradores de pênaltis, Ancelotti indicou que a decisão sobre quem assumirá essa responsabilidade é tomada antes de cada partida, mencionando Bellingham, Mbappé, e Vinicius Júnior como possíveis escolhas. Na virada sobre o Valencia, Bellingham desperdiçou uma cobrança. Foi a terceira perda nas últimas quatro tentativas - o francês Mbappé desperdiçara as outras duas.

Além disso, Ancelotti comentou sobre a evolução tática de Jude Bellingham, destacando uma mudança na posição do jogador sem a bola, que agora atua mais centralmente. Essa adaptação tem sido bem gerenciada pela equipe, segundo o treinador, sem afetar o desempenho ofensivo do jogador.