O Flamengo conseguiu uma vitória por 1 a 0 sobre o Maricá, na manhã deste domingo (5), em jogo-treino no Ninho do Urubu, como parte da preparação da equipe alternativa para o Campeonato Carioca. Daniel Sales foi o autor do único gol, em uma partida que permitiu ao técnico Cléber dos Santos avaliar os jogadores.

O Flamengo aproveitou a ocasião para preparar os atletas que disputarão as primeiras rodadas do Estadual, enquanto a equipe principal se prepara para a pré-temporada nos Estados Unidos.



Cléber dos Santos escalou inicialmente Dyogo Alves, Pablo, Cleiton, Daniel Sales e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano e Lorran; Thiaguinho, Felipe Teresa e Guilherme. Durante o jogo, houve várias substituições para testar a capacidade e a versatilidade do elenco em três tempos de jogo, proporcionando uma análise detalhada de cada atleta.

Flamengo dividido em dois grupos

O grupo que participou desse jogo-treino retornou aos treinos logo após o Natal, focando no Campeonato Carioca. Paralelamente, o time principal, liderado por Filipe Luís, tem retorno marcado para a tarde desta quarta-feira (8), para começar a pré-temporada nos Estados Unidos. Esse período é vital para o desenvolvimento técnico e físico dos jogadores, além de fortalecer a estratégia do clube para as competições que virão.

A lista de jogadores que atuaram no amistoso inclui Dyogo Alves, Lucas Furtado, Andrew, Eduardo Jung, Lucyan, Daniel Sales, José Welinton, João Carbone, Ainoã, Cleiton, Felipe Vieira, Iago, Da Mata, Daniel Rogério, Rayan Lucas, Fabiano, Caio Garcia, João Victor, Rafael, Guilherme, Lorran, Thiaguinho, Felipe Teresa, Wallace Yan, Shola, Felipe e Carlinhos. A diversidade do elenco demonstra a aposta do Flamengo na combinação de juventude e experiência para a temporada.