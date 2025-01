Web vai à loucura com gol do Manchester United em Anfield após sete anos

O Manchester United abriu o placar em Anfield, contra o Liverpool, pela 20ª rodada da Premier League. Os Red Devils não marcavam um gol no estádio do rival desde 2018. Lisandro Martínez foi o responsável por quebrar o jejum do clássico.

Após o Manchester United balançar as redes, a web foi a loucura com a quebra do jejum em Anfield. Veja o que os torcedores dos Red Devils comentaram no X:

Lisandro Martínez comemorando o gol do Manchester United sobre o Liverpool (Foto: DARREN STAPLES/AFP)

