A tendência é que o Flamengo perca para a concorrência a contratação do atacante Juninho, do Qarabag, do Azerbaijão. Segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o jogador tem um acordo verbal com o Sevilla, da Espanha.

O Sevilla deve pagar cerca de 4 milhões de euros fixos (R$ 25 milhões na cotação atual) e 1 milhão de euros (R$ 6 milhões) de bônus, além de uma cláusula de venda de 20% incluída. Restam poucos detalhes para o negócio ser sacramentado.

A contratação de um atacante é prioridade para o Flamengo nesta janela de transferências. O Rubro-Negro perdeu Gabigol, que deixou o clube ao final do contrato, e Pedro só deve voltar a jogar pelo clube no segundo semestre.

Quem é Juninho, atacante cobiçado pelo Flamengo?

Com contrato válido até 2026, Juninho tem se destacado no futebol do Azerbaijão nas duas últimas temporadas. O atacante, que tem o pé direito como preferencial, marcou 41 gols e deu 14 assistências nas 81 partidas que fez até aqui pelo Qarabag.

