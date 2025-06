Atacante especulado no Flamengo se transfere para o Chelsea

O atacante João Félix, que recentemente esteve na mira do Flamengo, retornará ao Chelsea após um período de empréstimo no Milan desde janeiro. O clube italiano decidiu não comprá-lo de maneira definitiva por não ter rendido o que esperava em campo, e anunciou oficialmente a saída do português na manhã deste sábado (28).

João Félix teve seu nome especulado em várias equipes para a próxima temporada. O Flamengo chegou a conversar com o jogador, mas o português descartou um possível negócio por querer permanecer no futebol europeu. Segundo a imprensa portuguesa, o Benfica deseja o retorno do atleta, porém, o alto salário do jogador é o principal obstáculo.

O contrato com os Blues vai até o fim do primeiro semestre de 2031. Entretanto, há poucas possibilidades de que o técnico Enzo Maresca o aproveite, o que deve implicar em uma venda forçada para outro clube na janela de transferências do verão europeu.

João Félix teve pouco espaço no Milan

O lusitano não encaixou na equipe, mesmo sob o comando do compatriota Sérgio Conceição. No período, anotou apenas um gol, justamente em sua estreia, diante da Roma; porém, depois, não conseguiu engatar uma sequência positiva, perdeu a titularidade e não rendeu o que se esperava.

Sérgio Conceição, inclusive, também não deve seguir em Milão. O treinador chegou no meio da temporada para substituir Paulo Fonseca, mas o desempenho da equipe não agradou à diretoria. O principal revés aconteceu na quarta (14), em derrota para o Bologna por 1 a 0, na decisão da Copa da Itália.

