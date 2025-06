João Félix pode estar prestes a defender mais um clube. O atacante português de 25 anos, atualmente vinculado ao Chelsea, está sendo cogitado para um retorno ao Benfica, clube que o revelou e onde brilhou em 2018/19. O interesse do clube pelo jogador surge em meio à disputa iminente do Mundial de Clubes, no qual o clube português estará presente.

Recentemente, João Félix esteve na mira do Flamengo, que buscava reforçar seu elenco para a mesma competição. No entanto, dois fatores impediram a concretização do negócio: o desejo do jogador de permanecer na Europa e seu alto salário, estimado em cerca de 9 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões) por ano.

João Félix pode estar voltando ao Benfica

O Benfica sonha com o retorno de um dos maiores talentos da sua academia. Félix, que foi vendido ao Atlético de Madrid por 127 milhões de euros em 2019, está fora dos planos do Chelsea e acumula passagens apagadas por clubes como Barcelona, Milan e o próprio Chelsea. O clube londrino, inclusive, colocou o jogador à venda por cerca de 30 milhões de euros, mas estaria disposto a negociar por 25 milhões.

João Félix, antigo alvo do Flamengo, em ação contra o Gent (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Contudo, o alto salário do jogador é o principal obstáculo para o Benfica, que tem um teto salarial de aproximadamente 2 milhões de euros por temporada. Uma solução discutida seria o Chelsea arcar com parte dos vencimentos, em um eventual empréstimo, mas os ingleses preferem uma venda definitiva. Ainda assim, as partes seguem conversando.

Desde a saída do Benfica, João Félix não conseguiu manter o alto nível de desempenho que o consagrou como uma das maiores promessas do futebol europeu. Após uma temporada de destaque em 2018-19 com 20 gols e 11 assistências em 43 jogos, os números foram minguando. No Milan, por exemplo, foram apenas 3 gols e 1 assistência em 21 partidas, sendo titular em apenas 10 delas.

Gráfico de desempenho de João Félix ao longo de sua carreira nos clubes que defendeu (Foto: Lance!)

Com Deco, dirigente do Barcelona, apontando que o jogador "parece desistir facilmente nos momentos difíceis", a imagem de João Félix ficou arranhada no continente. Ainda assim, seu talento segue incontestável, e um retorno ao ambiente onde despontou poderia ser a chave para sua recuperação esportiva e psicológica.

O Benfica vê em João Félix não apenas uma peça esportiva, mas também uma oportunidade de revalorizá-lo e, quem sabe, lucrar com uma futura transferência. A inscrição para o Mundial de Clubes está próxima de se encerrar, e o desfecho dessa história deve ocorrer nos próximos dias.

