Astro pode estar de saída do clube, e Barcelona deve aliviar folha salarial

O futuro de Ronald Araújo no Barcelona parece cada vez mais incerto. O zagueiro, que foi uma peça chave na defesa do time, está enfrentando uma concorrência interna mais forte e uma possível saída do clube. Embora tenha sido protegido por Hansi Flick, o uruguaio está sendo monitorado por grandes clubes europeus, e sua continuidade na Catalunha depende de uma série de fatores.

Em uma entrevista ao "La Vanguardia", o diretor esportivo do Barcelona, Deco, mencionou que o clube já conta com "um zagueiro a mais" para a próxima temporada, o que indica que o uruguaio pode não ser uma prioridade na defesa para 2025/26. O ano de Araújo foi marcada por altos e baixos, com lesões que afetaram sua continuidade e desempenho, especialmente em jogos decisivos como a semifinal da Champions League contra a Inter de Milão, onde cometeu erros cruciais.

Apesar de ter renovado seu contrato até 2031, o status de Araújo no time, segundo o jornal "Marca", não seria mais o mesmo. O uruguaio perdeu espaço no elenco titular, com Cubarsí e Iñigo Martínez estabelecidos na defesa, além de Eric Garcia, que vem ganhando destaque.

Barcelona se prepara para possíveis saídas

Apesar disso, Deco e o técnico Hansi Flick têm defendido Araújo, destacando que ele não pôde participar da pré-temporada devido a uma lesão na Copa América do ano anterior. No entanto, a realidade é que a cláusula de rescisão do jogador, que cairá para 60 milhões de euros em julho, faz com que seu futuro no clube seja incerto.

O Barcelona, que enfrenta uma situação financeira delicada, precisa abrir espaço no elenco para novas contratações, como a possível chegada de Nico Williams, do Athletic Bilbao, o que pode envolver a venda de Araújo.

A situação de Araújo é ainda mais complicada por seu valor de mercado, que, atualmente, gira em torno de 35 milhões de euros, muito abaixo da oferta de mais de 60 milhões de euros que o Bayern de Munique fez alguns anos atrás. No entanto, o uruguaio ainda é um jogador procurado no mercado europeu, com interesse de gigantes como Bayern de Munique, Juventus e clubes da Premier League.

Com o Barcelona planejando mudanças em seu elenco, a saída de Araújo pode ser uma solução estratégica para aliviar a pressão financeira e abrir espaço salarial para o registro de novas contratações. Caso o jogador decida que seu tempo no clube chegou ao fim, o Barcelona estaria disposto a negociar sua venda, considerando especialmente a necessidade de cumprir as rígidas normas financeiras de La Liga.

Neste cenário, o destino de Araújo pode ser decidido por sua vontade de permanecer ou buscar novos horizontes. Se o uruguaio quiser garantir uma posição de titular em outra equipe, clubes como o Bayern de Munique podem reviver seu interesse. Por ora, a situação permanece em aberto, mas a pressão para a venda de Araújo cresce à medida que o Barcelona segue tentando equilibrar seu elenco e suas finanças.

