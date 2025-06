Com Lamine Yamal no foco: entenda a ascensão milionária do Barcelona

A temporada 2024/25 serviu para que o Barcelona se reposicionasse e tivesse uma ascensão no mercado global de futebol. Um exemplo disso é o elenco, que teve a maior valorização dentre os demais times da Europa. De acordo com o "Transfermarkt", o clube aumentou seu valor de mercado em € 190 milhões (cerca de R$1,235 bilhão) desde setembro passado, atingindo um total de € 1,07 bilhão (aproximadamente R$6,955 bilhões).

Com a valorização vista em números, o Barça ocupa, atualmente, a quarta posição dentre os elencos mais valiosos do mundo, atrás do Real Madrid (R$ 8,7 bilhões), Manchester City (R$ 8,58 bilhões) e Arsenal (R$ 7,1 bilhões).

O crescimento do valor da equipe se deve, principalmente, ao excelente desempenho coletivo e individual na última temporada. O Barcelona conquistou os títulos de LaLiga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, além de chegar às semifinais da Champions League. O resultado significa uma de suas melhores temporadas dos últimos anos.

Destaque também para o PSG. Recém-campeão da Champions League, os franceses são o time que mais cresceu em valor nesta temporada. O elenco de Luis Enrique teve um aumento de € 176 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão). Desta forma, elevou seu valor total para € 1,06 bilhão (R$6,89 bilhões).

Efeito Lamine Yamal

Uma das chaves para essa ascensão e valorização do elenco é o espanhol Lamine Yamal. O jogador de 17 anos encerrou a temporada como o jogador mais valioso do cenário internacional. Ao todo, marcou 18 gols e deu 25 assistências em 55 partidas.

As boas atuações renderam uma valorização de seu valor, que hoje é de 200 milhões de euros (cerca de 1,3 bilhão). Yamal é seguido no ranking dos jogadores mais valiosos por Bellingham e Mbappé, com um valor de 180 milhões cada (R$ 1,17 bilhão), e Vini Jr, com 170 milhões (R$ 1,1 bilhão), todos atletas do Real Madrid.

Tratando-se de Barcelona, a equipe tem alguns destaques quando o assunto é jogador valioso. É o caso de Pedri (cerca de R$ 910 milhões), Raphinha (R$ 585 milhões) e Pau Cubarsí (R$ 520 milhões).

Dentre os nomes listados acima, o Brasil tem dois representantes. Juntos, Raphinha e Vini Jr, jogadores da Seleção Brasileira, somam R$1,685 bilhão em valor de mercado.