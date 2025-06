Presidente do Barcelona sobre Athletic Bilbao: ‘Cada um cuida da sua vida’

Joan Laporta, presidente do Barcelona, aproveitou a presença na gravação do podcast em comemoração ao aniversário do clube, nesta quarta-feira, para se manifestar das recentes notícias envolvendo as ameças do Athletic Bilbao por Nico Williams. O mandatário negou que haja um relacionamento ruim entre as equipes, no entanto, fez um aviso aos bascos: "Cada um deve cuidar da sua vida".

A postura adotada por Laporta se dá pela ameaça apresentada pelo Athletic Bilbao à Federação da Espanha e La Liga sobre não cumprimento de regras de Fair Play Financeiro pelo Barça. O clube tem encaminhado a contratação de um dos principais jogadores da equipe basca.

— Não entendo por que ele vai falar do Barça para a LaLiga, não acho apropriado; eles sabem o que estão fazendo — começou.

E completou: — Não temos um relacionamento ruim com o Athletic. Nos últimos anos, houve uma série de mal-entendidos e incidentes, mas não acho que se possa dizer que temos um relacionamento ruim por esse motivo. Somos clubes com uma história muito longa. Não entendo as reações que estão tendo. Com todo o respeito, cada um deve cuidar da sua vida.

Laporta, no entanto, optou por não comentar sobre a transferência de Nico Williams, porém abordou a regra de 1:1, garantindo que o Barcelona pode operar normalmente. Na última temporada, o clube não pode inscrever dois jogadores por não cumprirem as determinações financeiras da liga.

Nico Williams comemora gol pela Espanha contra a França (Foto: Franck Fife/AFP)

— Estou me referindo apenas às oportunidades de mercado e a garantir que estejam de acordo com o que o treinador deseja. Estamos trabalhando para estar dentro da regra de 1:1, que já estávamos na janela de transferências de inverno. Todas as medidas foram tomadas para podermos assinar normalmente, para não sofrermos interferência financeira. Entendo que, neste momento, podemos assinar normalmente, cumprindo certos parâmetros, que é o que estamos fazendo. Vamos assinar o que quisermos e registrar.

