Astro do Real Madrid recusa proposta de gigante europeu

Com o mercado de goleiro movimentado, muitos arqueiros tem sido alvos de especulações na janela de transferência. Andriy Lunin, do Real Madrid, não escapou dos rumores e foi ventilado por alguns times europeus. O Galatasaray, da Turquia, era um dos times que encabeçavam a fila pelo jogador. Entretanto, o ucraniano não planeja deixar os merengues

Segundo o jornal "Marca", da Espanha, Lunin recebeu ofertas de diversos times que contavam com o goleiro para a próxima temporada, incluindo o gigante da Turquia. Para a tristeza dos clubes, o goleiro tomou a decisão de permanecer no Real Madrid, renovando seu contrato com os merengues até 2030.

Apesar de ser reserva de Thibaut Courtois, o ucraniano não planeja desistir de se agarrar em uma chance com a camisa merengue, assim como foi em 2023/24. Quando o belga sofreu uma lesão grave, Lunin assumiu a titularidade e se destacou com atuações decisivas na Champions League e na La Liga, incluindo defesas importantes contra equipes como o RB Leipzig e o Manchester City.

Goleiro do Real Madrid, Andrey Lunin. (Foto: Reprodução / Instagram)

Lunin, no entanto, sabe que a disputa por uma vaga de titular no Real Madrid é acirrada. Apesar do seu sucesso, com Courtois retornando à titularidade após a recuperação, o goleiro ucraniano voltou ao banco de reservas. No entanto, Lunin demonstrou maturidade ao aceitar sua condição e está comprometido em trabalhar arduamente para estar preparado para qualquer oportunidade que possa surgir ao longo da temporada.

Lunin quer permanecer no Real Madrid

Lunin recebeu propostas de outros clubes durante o mercado de transferências, incluindo o Galatasaray e seu antigo time, o Oviedo. No entanto, o goleiro deixou claro que seu objetivo é permanecer em um grande clube europeu, com a condição de garantir a titularidade. Nesse momento, o ucraniano não considera nenhuma transferência, já que seu foco é no Real Madrid e em continuar seu desenvolvimento sob a nova gestão de Xabi Alonso.

Com o futuro ainda incerto, o goleiro continua com o objetivo de conquistar seu espaço no Real Madrid, sabendo que apenas uma proposta irrecusável de um clube de ponta poderia mudar sua trajetória atual. Por enquanto, tanto Lunin quanto o clube parecem comprometidos com a continuidade do trabalho conjunto, sem planos de separação para esta temporada.

