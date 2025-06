A relação entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sempre despertou curiosidade em todos os fãs do futebol. Dois dos maiores da história, os jogadores, com Barcelona e Real Madrid, respectivamente, protagonizaram uma das grandes rivalidades dos tempos modernos e dominaram parte dos anos 2010 de maneira histórica.

continua após a publicidade

➡️ Messi exalta virada do Inter Miami e projeta jogo com o Palmeiras: ‘Muito complicado’

Após o confronto do Inter Miami com o Porto, pelo Mundial de Clubes, o argentino foi questionado sobre a existência de amizade entre ambos, mas foi sincero ao dizer que não são amigos, mesmo com grande admiração.

- Tenho muito respeito e admiração por Cristiano Ronaldo e pela carreira que ele fez e continua fazendo. Ele continua competindo no mais alto nível. A competição com ele era dentro de campo. Cada um de nós queria fazer o melhor pelo seu time. Tudo ficava em campo. Fora de campo, somos dois caras normais. Não somos amigos porque não passamos tempo juntos, mas sempre nos tratamos com muito respeito. - afirmou o atual campeão mundial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Cristiano Ronaldo e Messi em ação no clássico entre Real Madrid e Barcelona (Foto: AFP)

🥅 Messi brilha no Mundial que não conta com Cristiano Ronaldo

Diferente de Ronaldo, que não conseguiu conquistar títulos expressivos com o Al-Nassr, Messi levou o Inter Miami ao troféu da Supporters' Shield, dado ao time de melhor campanha na temporada regular da MLS. Com a conquista, a Fifa deu ao clube uma vaga no Mundial como anfitrião.

continua após a publicidade

O Inter conquistou sua primeira vitória no torneio na quinta-feira (19), ao superar o Porto por 2 a 1. O camisa 10 anotou o gol da virada ao acertar linda cobrança de falta no canto do goleiro Cláudio Ramos, que não conseguiu alcançar.

Os Herons estão em segundo no Grupo A, que também conta com Palmeiras e Al Ahly (EGI). A colocação se deve apenas ao saldo de gols ser inferior ao do Verdão, que lidera a chave. Os dois, inclusive, se enfrentam no fechamento do estágio inicial, em confronto que acontece na segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Um empate já garante ambos na próxima fase, enquanto uma derrota de qualquer lado leva a depender do outro duelo do grupo, que acontece simultaneamente em Nova Jersey.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.