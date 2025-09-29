Na entrevista coletiva antes do duelo contra o Kairat, pela Champions League, Valverde foi questionado sobre o Dérbi de Madrid, na qual o Real Madrid foi derrotado por 5 a 2 pelo Atlético. O uruguaio apontou que a atitude do time foi a grande culpada após a goleada, pois, segundo ele, o time entrou com uma atitude "errada".

O Real Madrid recebeu um balde de água congelante neste sábado (27). O time, que tinha feito um início de campeonato histórico, com seis jogos e seis vitórias, teve uma grande queda ao perder de 5 a 2 para um grande rival, o Atlético de Madrid, que não vinha em uma sequência boa. Valverde, que teve um desempenho abaixo no jogo, foi à entrevista coletiva e afirmou que o time entrou com uma certa "soberba" antes do duelo, como se jogasse já como os campeões.

– São coisas que não podem acontecer no Real Madrid. É preciso se motivar com qualquer jogo do ano, mas em um dérbi é primordial. A atitude não se negocia e isso é o primeiro. Podemos errar em muitas coisas, em passes, em defender mal, em gols, mas a atitude não se negocia. Nos primeiros minutos demonstramos outra atitude, como se o empate já nos servisse ou como se já estivéssemos jogando a partida como campeões. Como um dos líderes, já digo que vamos nos reagrupar – disse o jogador.

Valverde também falou sobre o seu desempenho na partida, afirmando que tem consciência da sua fase, assim como todo jogador sabe quando está fazendo um jogo ruim ou bom. Entretanto, Valverde afirmou que apesar da fase, continuará sendo um dos líderes do elenco e trabalhando para melhorar.

– Tenho consciência de como estou jogando. Um jogador de futebol sabe quando está fazendo um jogo ruim… É verdade que tive um ótimo começo neste projeto. Acho que fiz um bom Mundial de Clubes, mas neste início de temporada não fui tão bem. Como um dos capitães, continuarei me defendendo, liderando este grupo… Vou me esforçar e seguir em frente – afirmou Valverde.

Próximos jogos do Real Madrid

Nesta terça-feira (30), o Real Madrid encara o Kairat, às 13h45 (de Brasília), pela segunda rodada da Champions League. A partida será disputada no estádio Ortalyq, no Cazaquistão, e marca a estreia em casa do time uzbeque pela principal competição de clubes do mundo.

Pela primeira rodada da fase de grupos, o Real Madrid bateu o Olympique de Marseille por 2 a 1. Mbappé marcou os dois gols da equipe espanhola, ambos de pênalti, enquanto Weah abriu o placar para os franceses.

