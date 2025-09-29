Arne Slot aponta culpado por fim da invencibilidade do Liverpool

O técnico Arne Slot apontou o culpado pela derrota por 2 a 1 do Liverpool para o Crystal Palace, que encerrou a invencibilidade da equipe na Premier League. Apesar de não citar nomes na entrevista coletiva, foi subentendido que o responsável foi o lateral-direito Jeremie Frimpong, que teria se afastado de Nketiah, esperando que a bola fosse para a sua direção, deixando o atacante dos Eagles livre.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Só podemos nos culpar. Por termos defendido como fizemos. Um dos nossos jogadores decidiu correr porque queria jogar um contra-ataque, o que não adiantou porque o tempo estava acabando — disse Arne Slot após o jogo, se referindo ao lance que gerou o gol da vitória do Palace.

continua após a publicidade

— Foi só uma questão de defesa. Talvez estivéssemos com a mentalidade ofensiva demais. Um jogador estava com a mentalidade ofensiva demais naquele momento, o que o levou a marcar o gol da vitória e a perdermos o jogo. Só havia um time que merecia vencer, e esse time era o Palace. Eles marcaram mais do que apenas dois gols de bola parada. Eles não marcaram mais gols, mas tiveram chances em jogadas abertas, em transição. Então, havia mais coisas para não gostar do que apenas defender as bolas paradas — completou.

Liverpool de Arne Slot perde invencibilidade na Premier League

O Crystal Palace venceu o Liverpool por 2 a 1 em duelo pela sexta rodada da Premier League, neste sábado (27), no Selhurst Park, em Londres (ING). Mesmo com grande atuação de Alisson, os Reds não conseguiram segurar o empate e, com gol de Nketiah, sofreram a primeira derrota no campeonato.

continua após a publicidade

Mesmo com o resultado, o Liverpool de Arne Slot segue na liderança do campeonato, com 15 pontos conquistados. Agora, os Reds enfrentam o GalaGalatasaray, em Istambul na terça-feira (30), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, enquanto o Palace viaja para o confronto da Europa League contra o Dínamo de Kiev, na quinta-feira (2).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.