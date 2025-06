O atacante uruguaio Darwin Núñez pode ser o próximo astro a migrar para o futebol saudita. De acordo com informações do portal francês "FootMercato", o jogador do Liverpool está aberto à possibilidade de uma transferência para o Al-Hilal, gigante da Arábia Saudita. O clube já iniciou conversas com representantes do atleta, embora ainda não tenha feito uma proposta oficial.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Núñez chegou ao Liverpool em 2022 vindo do Benfica, mas não conseguiu se firmar como referência ofensiva da equipe. Apesar de momentos de brilho e potencial promissor, o camisa 9 foi alvo de críticas por suas finalizações e decisões dentro de campo. Sob o comando do novo técnico Arne Slot, o uruguaio perdeu espaço: foram apenas oito partidas como titular na Premier League e cinco gols marcados na temporada.

continua após a publicidade

Darwin Núñez em ação pelo Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Com o interesse de clubes como o Atlético de Madrid e a investida milionária do Al Hilal, a saída de Núñez parece cada vez mais provável. O clube saudita busca reforços após a fracassada tentativa de contratar Victor Osimhen e quer chegar forte ao Mundial de Clubes, que começa neste mês. Para o atacante, a ida para a Arábia representaria um contrato financeiramente vantajoso e a chance de recuperar o protagonismo que o levou ao topo da Europa.

O Liverpool também se movimenta: está próximo de fechar a contratação de Florian Wirtz, destaque do Bayer Leverkusen, e avalia a chegada de Hugo Ekitiké, do Eintracht Frankfurt. A expectativa é de que o clube inglês invista cerca de 300 milhões de euros nesta janela para reconstruir seu setor ofensivo.

continua após a publicidade

Al-Hilal avança por ex-Manchester City

Paralelamente, o Al-Hilal também busca reforçar a lateral-esquerda com a contratação de Angeliño, atualmente na Roma. O espanhol, de 28 anos, é visto como “plano B” após Theo Hernández, do Milan, recuar nas negociações com os sauditas. Segundo o "Corriere dello Sport", a proposta pelo ex-jogador do Leipzig gira em torno de 20 milhões de euros, além de um salário superior a 10 milhões por ano.

Angeliño, que disputou 71 jogos pela Roma desde julho de 2024, está sendo pressionado pelo técnico Claudio Ranieri a permanecer, mas vê a proposta como possível último grande contrato de sua carreira. A diretoria do Al-Hilal está na Itália para finalizar o negócio, que pode ser decisivo diante da estreia iminente no Mundial de Clubes.

📲 Para ficar por dentro de tudo de Futebol Internacional, acompanhe as notícias e informações no Lance!.