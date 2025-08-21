menu hamburguer
Super Liga Inglesa Feminina tem novo transmissor no Brasil; veja onde acompanhar

Kerolin e Gabi Nunes atuam no futebol inglês

Kerolin joga no Manchetser City, que disputa a Super Liga Inglesa. (Foto: Manchester City/Divulgação)
imagem cameraKerolin joga no Manchetser City, que disputa a Super Liga Inglesa. (Foto: Manchester City/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 21/08/2025
13:13
  • Matéria
  Matéria

O Canal Goat anunciou, na tarde de quarta-feira (20), a transmissão de jogos da Super Liga Inglesa Feminina, a primeira divisão do futebol feminino inglês — equivalente à Premier League no masculino.

A Barclays Women's Super League (WSL) 2025/26 tem início em 5 de setembro e os jogos podem ser acompanhados no Youtube ou no canal 2311 da Samsung TV Plus. Antes, a ESPN transmitia a competição no país.

Uma das principais competições femininas do mundo, a WSL reúne 12 clubes. São eles: Arsenal, Aston Villa, Brighton & Hove Albion, Chelsea, Everton, Leicester, Liverpool, London City, Manchester City, Manchester United, Tottenham e West Ham.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Brasileiras na elite do futebol inglês

A WSL conta com duas brasileiras na atual temporada: a atacante Kerolin, do Manchester City, e a zagueira Gabi Nunes, ex-Corinthians e atualmente no Arsenal. Além dela, Catarina Macário, estrela do Chelsea, também nasceu no Brasil, mas se naturalizou norte-americana.

Antes, Rafaelle, que hoje está no Orlando Pride, defendeu o Arsenal, e Ivana Fuso, do Corinthians, teve passagem pelo Manchester United.

Conheça a Super Liga Inglesa Feminina

A Women’s Super League (WSL), conhecida como Super Liga Inglesa Feminina, foi criada em 2010 pela The Football Association (FA) e teve sua primeira edição em 2011, substituindo a FA Women’s Premier League como principal divisão do futebol feminino na Inglaterra. Inicialmente, contou com oito clubes e adotou um calendário de verão, entre abril e setembro, para dar maior visibilidade à competição. Em 2014, passou a ter duas divisões, com sistema de acesso e rebaixamento.

Em 2018, a liga se tornou totalmente profissional, estabelecendo requisitos de estrutura e contratos para as jogadoras. Atualmente, a WSL reúne os principais clubes do país, como Chelsea, Arsenal, Manchester City e Manchester United, e é considerada uma das ligas femininas mais estruturadas do cenário europeu e uma das principais do mundo.

➡️ Ex-Cruzeiro e Fortaleza é anunciada em clube espanhol

🏆 Todos os campeões da WSL - ano a ano

  1. 2011 – Arsenal
  2. 2012 – Arsenal
  3. 2013 – Liverpool
  4. 2014 – Liverpool
  5. 2015 – Chelsea
  6. 2016 – Manchester City
  7. 2017 – Chelsea
  8. 2017–18 – Chelsea
  9. 2018–19 – Arsenal
  10. 2019–20 – Chelsea
  11. 2020–21 – Chelsea
  12. 2021–22 – Chelsea
  13. 2022–23 – Chelsea
  14. 2023–24 – Chelsea
Chelsea é o atual campeão da Super Liga Inglesa Feminina. (Foto: Chelsea/Divulgação)
