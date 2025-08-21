Super Liga Inglesa Feminina tem novo transmissor no Brasil; veja onde acompanhar
Kerolin e Gabi Nunes atuam no futebol inglês
O Canal Goat anunciou, na tarde de quarta-feira (20), a transmissão de jogos da Super Liga Inglesa Feminina, a primeira divisão do futebol feminino inglês — equivalente à Premier League no masculino.
A Barclays Women's Super League (WSL) 2025/26 tem início em 5 de setembro e os jogos podem ser acompanhados no Youtube ou no canal 2311 da Samsung TV Plus. Antes, a ESPN transmitia a competição no país.
Uma das principais competições femininas do mundo, a WSL reúne 12 clubes. São eles: Arsenal, Aston Villa, Brighton & Hove Albion, Chelsea, Everton, Leicester, Liverpool, London City, Manchester City, Manchester United, Tottenham e West Ham.
Brasileiras na elite do futebol inglês
A WSL conta com duas brasileiras na atual temporada: a atacante Kerolin, do Manchester City, e a zagueira Gabi Nunes, ex-Corinthians e atualmente no Arsenal. Além dela, Catarina Macário, estrela do Chelsea, também nasceu no Brasil, mas se naturalizou norte-americana.
Antes, Rafaelle, que hoje está no Orlando Pride, defendeu o Arsenal, e Ivana Fuso, do Corinthians, teve passagem pelo Manchester United.
Conheça a Super Liga Inglesa Feminina
A Women’s Super League (WSL), conhecida como Super Liga Inglesa Feminina, foi criada em 2010 pela The Football Association (FA) e teve sua primeira edição em 2011, substituindo a FA Women’s Premier League como principal divisão do futebol feminino na Inglaterra. Inicialmente, contou com oito clubes e adotou um calendário de verão, entre abril e setembro, para dar maior visibilidade à competição. Em 2014, passou a ter duas divisões, com sistema de acesso e rebaixamento.
Em 2018, a liga se tornou totalmente profissional, estabelecendo requisitos de estrutura e contratos para as jogadoras. Atualmente, a WSL reúne os principais clubes do país, como Chelsea, Arsenal, Manchester City e Manchester United, e é considerada uma das ligas femininas mais estruturadas do cenário europeu e uma das principais do mundo.
🏆 Todos os campeões da WSL - ano a ano
- 2011 – Arsenal
- 2012 – Arsenal
- 2013 – Liverpool
- 2014 – Liverpool
- 2015 – Chelsea
- 2016 – Manchester City
- 2017 – Chelsea
- 2017–18 – Chelsea
- 2018–19 – Arsenal
- 2019–20 – Chelsea
- 2020–21 – Chelsea
- 2021–22 – Chelsea
- 2022–23 – Chelsea
- 2023–24 – Chelsea
