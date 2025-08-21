Liverpool tem má notícia antes de sequência na Premier League

Com duros confrontos pela frente na Premier League, o Liverpool tem a primeira preocupação da temporada. Os Reds não poderão contar com o lateral-direito Jeremie Frimpong, recém-contratado, pelo menos pelas próximas duas rodadas.

Conforme informado pelo técnico Arne Slot em entrevista coletiva nesta quinta-feira (21), o defensor sofreu uma lesão muscular leve no tendão da coxa na estreia diante do Bournemouth, e precisará ficar ausente da ação por três semanas, até o final da Data Fifa de setembro.

- A equipe médica estava completamente certa sobre ele ao me dizer que achavam melhor tirá-lo do jogo, porque ele ficará fora até o final da pausa internacional. Falei que não tinha nada a ver com a intensidade dele, mas nós sentimos que ele tinha um problema no tendão da coxa. E esse mérito é da equipe médica, porque estavam corretos. Foi uma boa decisão tirá-lo, porque ele poderia ter agravado a lesão e ficado fora por mais tempo - relatou o comandante.

A tendência, portanto, é que Frimpong nem sequer seja convocado para defender a seleção da Holanda na paralisação internacional. A Laranja Mecânica tem pela frente confrontos com Polônia e Lituânia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A contusão de Jeremie também o levará a ser ausência em confrontos importantes do Liverpool na Premier League. Ainda antes da Data Fifa, o clube de Merseyside tem duelos complicados: na segunda-feira (25), visita o Newcastle no St. James' Park às 16h (de Brasília); seis dias depois, recebe o Arsenal em Anfield para o clássico da terceira rodada, às 12h30.

Jeremie Frimpong participou da estreia do Liverpool na Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

✅ Liverpool estreou na Premier League com vitória

No confronto com o Bournemouth, Frimpong deixou o campo de jogo aos 15 minutos da segunda etapa, sendo substituído pelo japonês Wataru Endo. Até sofrer o problema muscular, o holandês teve boa atuação e foi elogiado pelos torcedores pelo volume de jogo gerado ao longo do confronto.

O Liverpool superou os Cherries por 4 a 2 em Anfield e iniciou a defesa do título conquistado na última temporada da melhor forma possível. Em jogo marcado por homenagens a Diogo Jota, atacante do clube que faleceu em acidente de carro no começo de julho, Ekitike e Gakpo inauguraram o marcador; Semenyo balançou as redes duas vezes e buscou a igualdade, mas Chiesa e Salah, na reta final, garantiram a estreia positiva para o time de Arne Slot.

