Brasileiro marca gol decisivo e mantém clube vivo na Champions League

Em partida válida pelo jogo de ida dos playoffs de qualificação para a fase de grupos da Champions League, o Copenhagen, equipe do zagueiro brasileiro Gabriel Pereira, visitou o Basel, da Suíça, e arrancou um empate por 1 a 1. Gabriel foi o autor do único gol do time no duelo.

O defensor marcou de cabeça ainda na primeira etapa, garantindo a igualdade no placar. O brasileiro celebrou o gol e ressaltou a importância do resultado conquistado fora de casa.

— Feliz demais pelo gol marcado, por poder ajudar a minha equipe a conquistar um resultado muito importante fora de casa. Nós sabemos da qualidade da equipe adversária, um time muito acostumado a disputar as competições continentais, mas o nosso time também é muito experiente, conseguimos fazer uma partida muito boa e vamos levar a eliminatória para ser decidida na nossa casa, diante do nosso torcedor — disse.

Esse play-off é o último antes da fase principal da maior competição de clubes do continente. Com o confronto decisivo em casa, o Copenhagen precisa de uma vitória simples, por qualquer diferença de gols, para avançar. Gabriel destacou a importância de uma possível classificação e revelou o sonho de disputar a Champions.

— Disputar a Champions é um sonho de todo jogador e comigo não é diferente. Eu cresci vendo a competição e agora estamos a um passo de poder chegar lá. Para o clube também é muito importante, poder duelar contra outras grandes equipes, isso é muito bom. Mas, temos mais um duelo muito difícil, está tudo em aberto e precisamos entrar preparados para esse jogo decisivo — concluiu o brasileiro, que foi o autor do fol na Champions pelo Copenhagen.

Gabriel Pereira festeja gol do empate do Copenhagen na Champions (Foto: Gaston Szerman/FCK Media)

Quem é Gabriel Pereira

Gabriel Pereira é natural de Araruama, no Rio de Janeiro, e iniciou sua trajetória no Volta Redonda. Atuou pelo Voltaço até 2021, quando seguiu para o futebol português para defender o Vilafranquense. Após duas temporadas, transferiu-se para o Gil Vicente, onde permaneceu por mais dois anos.

O destaque em Portugal chamou a atenção do Copenhagen, clube que Gabriel defende desde a temporada passada. Pelo time dinamarquês, soma 52 jogos, com 5 gols e uma assistência, além dos títulos da liga local e da Copa conquistados na última temporada.

