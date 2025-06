Plano B para Theo Herhández: Al Hilal avança por novo lateral

Já se movimentando no mercado de acordo com os pedidos de Simone Inzaghi, técnico que estava na Inter de Milão, o Al Hilal avançou pela contratação do lateral Angeliño, que está na Roma. O nome do jogador surge como "Plano B" para Theo Hernández, que antes visto como reforço encaminhado, deu um passo atrás e deve seguir no Milan.

O Al Hilal já formalizou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) + bonificações pela compra de Angeliño. A diretoria do clube saudita está na Itália para negociar diretamente com seu jogador e estafe, oferecendo, também, um salário anual que supera a casa dos 10 milhões de euros (R$ 63 milhões).

Informações do jornal italiano "Corriere dello Sport" indicam que Claudio Ranieri, treinador da Roma, se reuniu com Angeliño no domingo (8) para debater a situação. O treinador teria deixado claro que conta com ele para o projeto. O lateral, por sua vez, teria pedido mais tempo para tomar a decisão acerca do seu futuro.

Foto: Reprodução/Roma

Atualmente com 28 anos, Angeliño vê a ida para o Al Hilal como potencial último grande contrato de sua carreira. Seu atual vínculo com a Roma é válido até junho de 2028. Pela equipe, que o contratou em julho de 2024, já foram 71 partidas, contribuindo com quatro gols e sete assistências.

Theo Hernández recua para ir ao Al Hilal

Mesmo com Milan e Al Hilal tendo chegado a um acordo, Theo Hernández recuou em seu interesse de migrar para o futebol saudita a partir da próxima temporada. O jogador francês acredita que ainda tem mercado na Europa e, mesmo após estar perto de ir para o clube árabe, voltou atrás.

A equipe corre contra o tempo para acertar a contratação de um lateral-esquerdo às vésperas do Mundial de Clubes, a qual está no grupo de Real Madrid, RB Salzburg e Pachuca. O Al Hilal fará sua estreia na quarta-feira, dia 18 de junho, contra o time de Vini Jr e companhia.

