Meia pode deixar o Barcelona para substituir Rabiot no Marselha

Adrien Rabiot foi afastado do elenco principal no Olympique de Marselha. O francês se envolveu em uma briga "nunca antes vista" com Jonathan Rowe e está na lista de transferências por determinação de Roberto De Zerbi. Dessa forma, o clube iniciou uma busca por um substituto de seu melhor jogador na temporada passada e tem Marc Casadó, promessa do Barcelona como um dos alvos, segundo a revista "Onze Mondial".

Marc Casadó é o jogador do Barcelona com maior destaque nesta reta final da janela de transferências. E isso não tem a ver com a vontade do meio-campista ou diretamente com seu desempenho, mas sim pelo entendimento de que uma venda aliviaria decisivamente a questão do fair play financeiro. Pela dificuldade em gerar espaço nas receitas de salários, o Barça enfrentou dificuldades para registrar jogadores em La Liga nesse início de temporada.

A possível saída da promessa do Barcelona, somada à confusão de Adrien Rabiot no Olympique de Marselha, origina um cenário de convergência de interesses. Roberto De Zerbi teria identificado Casadó como possível substituto para Rabiot, que se destacou amplamente em 2024/25 e será uma perda importante no elenco. O meio-campista do Barça está avaliado em 30 milhões de euros (R$ 191 milhões na cotação atual) e o grande obstáculo parece ser a vontade do jogador de 21 anos.

Lamine Yamal e Marc Casadó são duas das joias do Barcelona (Foto: Denis Doyle / Getty Images via AFP)

Briga de Rabiot no Olympique de Marselha

O Olympique de Marselha estreou na temporada na última sexta-feira (15) e perdeu para o Rennes na primeira rodada da Ligue 1. O resultado trouxe um clima tenso para vestiário, especialmente entre Rabiot e Rowe. O jornal "L'Équipe" noticiou que houve "troca de golpes entre os dois jogadores". Em entrevista à "RTL", Véronique Rabiot, mãe e agente do meio-campista, afirmou que a decisão de afastar e vender Rabiot foi tomada pelo técnico Roberto De Zerbi.

