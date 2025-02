As promessas do Sul-Americano Sub-20 que se destacaram e merecem atenção

O Sul-Americano Sub-20 termina neste domingo (16), com todas as equipes entrando em campo para a disputa da última rodada do hexagonal final. O torneio disputado na Venezuela, que começou em 23 de janeiro, ficou marcado por boas atuações de jovens promessas do continente.

Brasil e Argentina já garantiram vaga no Mundial Sub-20, mas entram em campo para disputar o título. A equipe de Ramon Menezes encara o Chile, às 18h30 (de Brasília), enquanto os "hermanos" enfrentam o Paraguai, às 21h30 (de Brasília).

Pedrinho

Revelado no Corinthians, o meia do Zenit de 19 anos foi um dos grandes nomes da Seleção Brasileira na competição. O camisa 10 lidera a lista de jogadores com mais assistências do Brasil com quatro passes para gols, além de ter marcado uma vez no torneio.

A Seleção Brasileira, comandada por Ramon Menezes, disputou oito partidas na competição até agora, somando cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Pedrinho foi titular e capitão da equipe em todos os jogos, atuando tanto como meia quanto como ponta, demonstrando sua versatilidade.

Pedrinho comemora gol marcado pelo Brasil sobre o Uruguai, no Sul-Americano Sub-20 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Claudio Echeverry

O camisa 10, dono de uma canhota afiada, parece ser mais um daqueles meias habilidosos que a Argentina não cansa de produzir para o futebol mundial. Mesmo antes do torneio, o jogador revelado pelo River Plate já atraía olhares dos amantes do futebol, pois acertou sua ida para o Manchester City em 2023, clube que defenderá a partir deste ano.

Dentro de campo, Echeverry, apelidado de "Diablito", foi um dos destaques da competição. Em oito jogos, o jovem de 19 anos marcou seis gols, é o vice-artilheiro, e deu três assistências.

Meia é um dos destaques da Argentina no torneio (Foto: Edison GAMEZ / AFP)

Néiser Villarreal

O atacante colombiano foi crucial na campanha que classificou sua seleção para o Mundial Sub-20. A equipe ocupa a terceira colocação do hexagonal final da competição. Néiser Villareal é o artilheiro do torneio com sete gols.

O jogador atua pelo Millonarios, da Colômbia. Apesar do sucesso na base, o atacante ainda não conseguiu se destacar pela equipe profissional, foram apenas 11 jogos na carreira e nenhum gol marcado até então.

Jogador em ação pela Seleção da Colômbia (Foto: Edison GAMEZ / AFP)

Juan Francisco Rossel

O Chile serás sede do Mundial Sub-20 deste ano, portanto, o país já tinha vaga assegurada independente do Sul-Americano da categoria. Sem responsabilidade, o torneio serviu para testes e Juan Francisco Rossel parece ter garantido sua convocação.

A equipe terminou o hexagonal na última colocação, mas o atacante de 19 anos foi o terceiro maior artilheiro do torneio com cinco gols marcados. Juan Francisco Rossel defende as cores do Universidad Católica, um dos maiores times de seu país.