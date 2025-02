Durante sua primeira aparição oficial no Globo Esporte de São Paulo, Denílson criticou a postura do lateral-direito Igor Serrote, da Seleção Brasileira sub-20, durante o empate por 1 a 1 com a Argentina, pelo Sul-Americano da categoria, na última quinta-feira (13), em Caracas (VEN). O jogador foi destaque da partida com uma assistência para o gol de Rayan, mas também ficou marcado por fortes faltas cometidas e provocações durante o confronto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Ele se empolgou, né? Porque ele tomou de seis no primeiro jogo (Argentina venceu primeiro confronto por 6 a 0). E nem ganhou o jogo, o Brasil não só empatou, como foi pior na partida. Eu estava vendo o jogo ontem, e a Argentina foi melhor no jogo. O Serrote deu uma empolgada. Calma, pai! - disse Denílson.

Igor Serrote, lateral envolvido em polêmica no Brasil x Argentina sub-20 (Foto: Edison Gamez/AFP)

➡️ Lateral do Brasil sub-20 sofre ataque nas redes após empate com Argentina

Qual foi a atitude de Serrote criticada por Denílson?

O brasileiro deu duas fortes entradas, em Julio Soler e Alex Woiski, que se lesionaram após os lances. Em discussão com os adversários por conta das faltas, Igor apontou para as estrelas no escudo da CBF e mostrou cinco dedos, em alusão aos títulos da Copa do Mundo da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Apesar da polêmica, o lateral-direito foi primordial para a construção do empate no confronto com os argentinos. Ele foi o responsável por dar a assistência para o gol de Rayan, o único da Seleção no duelo. Com o empate, o Brasil seguiu na liderança da tabela do hexagonal final do Sul-Americano sub-20.

➡️ O que o Brasil precisa para ser campeão Sul-Americano Sub-20

A Seleção soma 10 pontos na classificação, assim como a Argentina. Contudo, a equipe de Ramon Menezes assume a ponta da tabela devido ao saldo de gols, critério que vence por 4 a 3. Assim, o campeão do torneio será definido apenas na última rodada, que tem previsão para acontecer neste domingo (16). O Brasil enfrenta o Chile na rodada decisiva às 18h30 (de Brasília), enquanto a Argentina encara o Paraguai às 21h30.