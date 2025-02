Argentina e Paraguai se enfrentam, neste domingo (16), em duelo válido pela 5ª rodada do Hexagonal Final do Sul-Americano Sub-20. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), e as equipes entram no campo do Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas (VEN). O confronto será transmitido pelo Sportv (TV fechada) ➡️ Clique para assistir no Sportv

No jogo que poderia decidir o título do Sul-Americano Sub-20, Brasil e Argentina empataram por 1 a 1 e deixaram a definição de quem será o campeão da competição para o próximo domingo (16). Com 10 pontos, brasileiros e argentinos disputam o título do hexagonal final. O Brasil lidera no saldo de gols (4, contra 3 da Argentina).

Onde assistir a Argentina e Paraguai pelo Sul-Americano Sub-20

✅ FICHA TÉCNICA

ARGENTINA X PARAGUAI

5ª RODADA DO HEXAGONAL FINAL - SUL-AMERICANO SUB-20

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas (VEN)

📺 Onde assistir: Sportv

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Diego Placente)

Martinet; Gorosito, Giménez, Ramírez e Soler; Acuña, Delgado e Subiabre; Echeverri, Hidalgo e Carrizo.



PARAGUAI (Técnico: Antolin Alcaraz)

Insfrán; Paoli, Quintana, Axel Balbuena e Leon; Guiñazú e Ángel Aguayo; Gabriel Aguayo, Alfonso e Morinigo; Caballero.

