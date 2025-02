O lateral da Seleção Brasileira Sub-20 Igor Serrote foi alvo de ataques de torcedores argentinos nas redes sociais. A reação ocorreu após o defensor provocar os rivais durante o empate por 1 a 1 do Brasil com a Argentina, na última quinta-feira (13), pelo hexagonal final do Sul-Americano Sub-20.

O lateral foi chamado de "Fracassado", "Você é tão chorão quanto Vinicius (Júnior)" e "Mau-caráter", nas redes. Além de comentários com emojis de macaco e menções aos 6 a 0 da Argentina sobre o Brasil na primeira fase.

Até parte da imprensa argentina ficou na bronca com o garoto. O Diário Olé, por exemplo, devolveu a provocação com uma postagem nas redes (veja abaixo).

Confusão em Brasil x Argentina sub-20

O jogador deu a assistência para o gol de Rayan e cometeu diversas faltas duras que foram alvo de reclamações por parte dos argentinos para cartão vermelho. Igor recebeu apenas um cartão amarelo. Ele fez o gesto provocativo na saída do Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela.

Lateral do Brasil sub-20 sofre ataque nas redes após vitória sobre a Argentina (Foto: Edison GAMEZ / AFP)

Situação da Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano

A Seleção disputa a última rodada do campeonato contra o lanterna Chile no domingo (16), às 18h30 (de Brasília). O Brasil tem a vantagem do saldo de gols sobre a vice-líder Argentina, que enfrenta o Paraguai, às 21h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X CHILE

5ª RODADA DO HEXAGONAL FINAL - SUL-AMERICANO SUB-20

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico General José Antonio Anzoátegui, em Puerto la Cruz (VEN)

📺 Onde assistir: Sportv