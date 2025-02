O que o Brasil precisa para ser campeão Sul-Americano Sub-20

Após o empate por 1 a 1 com a Argentina na quinta-feira (13), o Brasil já sabe o que precisa para ser campeão do Sul-Americano sub-20, que terá sua rodada decisiva no próximo domingo (16). A Seleção Brasileira mantém uma leve vantagem na disputa pelo título. Ambos os times já garantiram vaga na Copa do Mundo Sub-20, mas o foco agora é na conquista do troféu sul-americano.

No clássico contra a Argentina, o Brasil mostrou resiliência ao buscar o empate nos minutos finais com um gol de Rayan, após ficar atrás no placar por um pênalti convertido por Echeverri. Esse resultado deixou as duas seleções com a mesma pontuação (dez pontos na tabela), mas com o Brasil em situação ligeiramente mais confortável devido à diferença de gols (quatro gols de saldo contra três da Argentina).

Na última rodada, os jogos serão os seguintes:

Argentina x Paraguai Uruguai x Colômbia Brasil x Chile

Os horários exatos ainda serão divulgados pela Conmebol, mas o Brasil sabe uma vitória sobre o Chile deixa a equipe muito perto da conquista.

Confira os cenários para o Brasil ser campeão:

Se o Brasil vencer, o título estará praticamente garantido, a menos que a Argentina vença o Paraguai e supere a diferença de gols;

Se empatar, o Brasil ainda pode ser campeão se a Argentina não vencer o Paraguai. Se a Argentina também empatar ou perder, o título ficará com o Brasil;

Caso Brasil e Argentina terminem com a mesma pontuação, a diferença de gols será o critério decisivo.

O Brasil é o maior campeão da história do Sul-Americano Sub-20, com 12 títulos (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011 e 2023). Em seguida, vem o Uruguai, com oito conquistas (1954, 1958, 1964, 1975, 1977, 1979, 1981 e 2017). Já a Argentina, que também busca o título, luta pelo seu sexto troféu (1967, 1997, 1999, 2003 e 2015).

Em resumo, o Brasil depende apenas de si para ser campeão. Uma vitória contra o Chile garante praticamente o título, mas mesmo um empate pode ser suficiente, dependendo do resultado da Argentina. A equipe precisa manter a concentração e aproveitar a vantagem conquistada até aqui para não deixar escapar a oportunidade de celebrar o 13º título sul-americano Sub-20.