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Arsenal renova com Arteta e cria recorde na Premier League

Espanhol passa a receber R$ 132 milhões anuais no comando do Arsenal

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 09:45
Atualizado há 26 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Mikel Arteta orienta jogadores do Arsenal em amistoso de pré-temporada
Mikel Arteta assume o topo da lista salarial entre os treinadores da Premier League (Foto: Glyn Kirk / AFP)

O Arsenal formalizou a extensão contratual do técnico Mikel Arteta por mais quatro temporadas, assegurando a permanência do espanhol no comando da equipe com uma valorização financeira expressiva. De acordo com informações divulgadas pela imprensa britânica, o novo vínculo fixa o salário do treinador em cerca de 20 milhões de libras anuais (aproximadamente R$ 132,1 milhões na cotação atual).

Mikel Arteta aplaude os seus jogadores após vitória do Arsenal na Premier League
Mikel Arteta assume o topo da lista salarial entre os treinadores da Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

O montante representa um salto significativo em relação ao acordo anterior, que previa até 15 milhões de libras por ano, somando as premiações por desempenho. A renovação alça o comandante dos Gunners ao topo da lista de treinadores mais bem remunerados do futebol inglês, aproximando seus vencimentos das cifras praticadas por grandes nomes do cenário internacional, como Diego Simeone e Simone Inzaghi.

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Desde que assumiu o cargo na temporada 2019/20, Arteta dirigiu a equipe londrina em 361 partidas oficiais, acumulando retrospecto de 220 vitórias, 67 empates e 74 derrotas. Com esses números, o espanhol sustenta o maior percentual de vitórias entre todos os profissionais que comandaram o clube por mais de 50 jogos na história.

Atual técnico há mais tempo no cargo de forma ininterrupta na Premier League, Arteta contabiliza quatro conquistas pelo clube do norte de Londres: um título do Campeonato Inglês, uma Taça da Inglaterra e duas Supercopas da Inglaterra.

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Os 10 treinadores mais bem pagos da Premier League (valores anuais):

    1.
  1. Mikel Arteta (Arsenal): 20 milhões de libras
    2. 2.
  2. Oliver Glasner (Nottingham Forest): 11,5 milhões de libras
    3. 3.
  3. Xabi Alonso (Chelsea): 11,5 milhões de libras
    4. 4.
  4. Enzo Maresca (Manchester City): 10 milhões de libras
    5. 5.
  5. Andoni Iraola (Liverpool): 8 milhões de libras
    6. 6.
  6. Unai Emery (Aston Villa): 8 milhões de libras
    7. 7.
  7. Roberto De Zerbi (Tottenham): 8 milhões de libras
    8. 8.
  8. Matthias Jaissle (Newcastle): 6 milhões de libras
    9. 9.
  9. David Moyes (Everton): 5 milhões de libras
    10. 10.
  10. Michael Carrick (Manchester United): 5 milhões de libras
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