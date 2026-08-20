Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Arsenal é o clube europeu que mais desperta interesse de brasileiros, diz pesquisa

Equipe inglesa soma 5,1 milhões de acessos no país e encabeça levantamento

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 11:18
Favorite o Lance! no Google
Torcida do Arsenal em decisão contra o City
Torcida do Arsenal vibra comemora com atacante Kai Havertz (Foto: Adrian Dennis / AFP)

A Premier League está de volta. A temporada 26/27 do Campeonato Inglês começa nesta sexta-feira (21), com a partida de abertura entre Arsenal, atual campeão da competição, e Coventry City, recém-promovido à primeira divisão, às 16h (horário de Brasília). O início do torneio coloca novamente em campo alguns dos clubes europeus que mais despertam a atenção dos torcedores brasileiros: entre os dez times da Europa com mais acessos às suas páginas no Flashscore no Brasil, metade disputa a liga inglesa.

O levantamento considera um período de 12 meses encerrado no fim de julho e contabiliza os acessos às páginas dedicadas a cada clube na plataforma, nas quais os usuários encontram informações como resultados, próximos jogos, classificações e estatísticas.

continua após a publicidade

Arsenal superou a dupla Real Madrid e Barcelona

Além de entrar em campo para defender o título, o Arsenal também lidera o ranking de interesse entre os usuários brasileiros. A página do clube somou cerca de 5,1 milhões de acessos no período, à frente de Real Madrid e Barcelona, ambos com aproximadamente 4,7 milhões. O Manchester City ocupa a quarta posição, com 4,6 milhões, enquanto o Paris Saint-Germain completa os cinco primeiros, com cerca de 4 milhões.
Confira quais são os clubes da Premier League mais acessados pelos brasileiros:

1 Arsenal — 5,1 milhões de acessos;
2 Manchester City — 4,6 milhões;
3 Chelsea — 3,7 milhões;
4 Liverpool — 3,3 milhões;
5 Tottenham — 2,7 milhões;
6 Manchester United — 2,6 milhões.

continua após a publicidade

O desempenho dos ingleses ganha dimensão quando comparado aos principais clubes de outras ligas europeias. O Arsenal lidera o levantamento geral entre as equipes da Europa, à frente de Real Madrid e Barcelona, que tiveram cerca de 4,7 milhões de acessos cada. O Manchester City também supera os dois outros representantes do Top 5, Paris Saint-Germain, com aproximadamente 4 milhões, e Bayern de Munique, com 3,4 milhões.

Gabriel Magalhães e Rice comemoram título
O brasileiro Gabriel Magalhães comemora título ao lado de Rice (Foto: Adrian Dennis / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Mikel Arteta levanta o troféu da Community Shield; Arsenal começa a temporada 2026/27 com título

Futebol Internacional

Guia da Premier League 2026/27: saiba as mudanças na nova edição

Há 1 hora
Ronaldinho Gaúcho é o novo jogador do Ravenna

Futebol Internacional

Ronaldinho Gaúcho deixa aposentadoria e acerta com clube da Itália

Há 1 hora
Dominik Livakovic, goleiro da Croácia

Futebol Internacional

Barcelona encaminha acerto com algoz do Brasil na Copa de 2022

Há 1 hora
Torcedores da Juventus fizeram a tradicional invasão de campo após amistoso

Futebol Internacional

Inusitado: zagueiro da Juventus vira dúvida para estreia após levar carrinho de torcedor

Há 2 horas
Jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (20) (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Sul-Americana

Chaveamento da Sul-Americana: veja confrontos definidos e adversários dos brasileiros

Há 2 horas
Jogo de ida terminou empatado em 0 a 0 (Foto: Ivan Tenicela/DiaEsportivo/Folhapress)

Fora de Campo

Corinthians x Rosario Central: IA aponta classificado na Libertadores

Há 4 horas
Mais LANCE!
Copa do Mundo Feminina - Taça

Copa do Mundo Feminina 2027: veja as seleções já classificadas

Bukayo Saka beija a taça da Premier League após o título do Arsenal

Guia financeiro Premier League: veja os números da liga mais cara do mundo

Calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina e sorteio da repescagem

Sorteio da Copa do Mundo Feminina: veja onde assistir ao vivo

Corinthians segue invicto na competição (Foto: Dante Fernandez / AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (20/08/2026)

Messi em campo

Messi anota golaço, e Inter Miami empata com Philadelphia Union na MLS

Samuel Lino comemorando gol

Adversário do Flamengo na Libertadores não será definido nesta semana; entenda

Palmi

Dê suas notas: Palmeiras vence Cerro fora de casa e se classifica na Libertadores

Taça e bola da final da Champions League 25/26.

Dona da CazéTV, LiveMode terá Champions e Premier League fora do Brasil

Andreas Pereira sendo expulso no duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño

Como assistir a Cerro Porteño x Palmeiras no Paramount+?

Poder de decisão: camisa 9 piauiense, Felipe Silva chega a 14 gols na temporada e assume vice-artilharia na China

Felipe Silva marca dois gols e isola o Chengdu na liderança

Presidente da Fifa, Gianni Infantino em coletiva durante o Mundial de Clubes

ONG que contesta Infantino pede intervenção da União Europeia na Fifa

Protagonista na Coreia: Gabriel Lima soma cinco gols em 18 jogos e desperta interesse do líder da K-League 2.

Atacante ex-Corinthians entra na mira de gigante asiático

Paul Pogba - Monaco

Monaco oficializa rescisão de contrato com Pogba, e astro francês deixa recado: 'Grato'