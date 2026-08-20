Arsenal é o clube europeu que mais desperta interesse de brasileiros, diz pesquisa
Equipe inglesa soma 5,1 milhões de acessos no país e encabeça levantamento
A Premier League está de volta. A temporada 26/27 do Campeonato Inglês começa nesta sexta-feira (21), com a partida de abertura entre Arsenal, atual campeão da competição, e Coventry City, recém-promovido à primeira divisão, às 16h (horário de Brasília). O início do torneio coloca novamente em campo alguns dos clubes europeus que mais despertam a atenção dos torcedores brasileiros: entre os dez times da Europa com mais acessos às suas páginas no Flashscore no Brasil, metade disputa a liga inglesa.
O levantamento considera um período de 12 meses encerrado no fim de julho e contabiliza os acessos às páginas dedicadas a cada clube na plataforma, nas quais os usuários encontram informações como resultados, próximos jogos, classificações e estatísticas.
Arsenal superou a dupla Real Madrid e Barcelona
Além de entrar em campo para defender o título, o Arsenal também lidera o ranking de interesse entre os usuários brasileiros. A página do clube somou cerca de 5,1 milhões de acessos no período, à frente de Real Madrid e Barcelona, ambos com aproximadamente 4,7 milhões. O Manchester City ocupa a quarta posição, com 4,6 milhões, enquanto o Paris Saint-Germain completa os cinco primeiros, com cerca de 4 milhões.
Confira quais são os clubes da Premier League mais acessados pelos brasileiros:
1 Arsenal — 5,1 milhões de acessos;
2 Manchester City — 4,6 milhões;
3 Chelsea — 3,7 milhões;
4 Liverpool — 3,3 milhões;
5 Tottenham — 2,7 milhões;
6 Manchester United — 2,6 milhões.
O desempenho dos ingleses ganha dimensão quando comparado aos principais clubes de outras ligas europeias. O Arsenal lidera o levantamento geral entre as equipes da Europa, à frente de Real Madrid e Barcelona, que tiveram cerca de 4,7 milhões de acessos cada. O Manchester City também supera os dois outros representantes do Top 5, Paris Saint-Germain, com aproximadamente 4 milhões, e Bayern de Munique, com 3,4 milhões.
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