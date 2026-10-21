Arsenal arranca empate no fim contra o Bayern na Champions
Eze e Rice marcaram para os ingleses, enquanto Davies e Kane fizeram os gols dos alemães
Bayern de Munique e Arsenal empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira (21), pela terceira rodada da Champions League. Na Allianz Arena, em Munique, os ingleses saíram na frente com Eze, mas os alemães viraram o placar com Alphonso Davies e Harry Kane. Na reta final, Declan Rice marcou e garantiu a igualdade para os visitantes.
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O resultado manteve o equilíbrio em um confronto marcado por boas jogadas ofensivas e mudanças no placar. O Arsenal abriu o marcador ainda no primeiro tempo, enquanto o Bayern reagiu e conseguiu a vantagem na etapa final. A equipe inglesa, porém, voltou a balançar as redes e evitou a derrota fora de casa.
Arsenal abre o placar após revisão do VAR
O primeiro gol saiu aos 25 minutos do primeiro tempo. Martin Odegaard encontrou Eze em profundidade pelo lado esquerdo, e o meio-campista avançou em velocidade antes de finalizar na saída de Manuel Neuer.
A arbitragem anulou o lance inicialmente por impedimento, mas o VAR revisou a jogada e confirmou a posição legal do jogador. Com isso, o Arsenal abriu o placar na Allianz Arena.
Bayern reage e vira a partida
O Bayern de Munique buscou o empate com Alphonso Davies. Harry Kane deu um passe preciso nas costas da defesa inglesa, deixando o canadense em condições de finalizar na saída de David Raya. A jogada teve semelhanças com a construção do gol que abriu o placar para os visitantes.
Na sequência, os alemães chegaram à virada com Harry Kane. O atacante inglês cobrou um pênalti no ângulo direito de Raya, que caiu para o lado oposto e não conseguiu defender.
Declan Rice garante o empate do Arsenal
Quando o Bayern parecia encaminhar a vitória, o Arsenal voltou a encontrar espaços no ataque e chegou ao empate com Declan Rice.
O meio-campista participou de uma triangulação pelo lado direito, tabelou com Noni Madueke e combinou com Viktor Gyökeres dentro da área. Na sequência, finalizou cruzado, sem dar chances de defesa a Neuer, para definir o placar em 2 a 2.
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