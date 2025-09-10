Argentina terá desfalque de titular para estreia na Copa do Mundo
Albiceleste não poderá contar com dos líderes da seleção no primeiro jogo do Mundial
- Matéria
- Mais Notícias
Isolada na primeira colocação das Eliminatórias da América do Sul e garantida na Copa do Mundo 2026, a Argentina não poderá contar com um titular na estreia do Mundial, co-sediado por Canadá, Estados Unidos e México. Com a expulsão de Nicolás Otamendi na derrota por 1 a 0 para o Equador, em Guayaquil, o zagueiro terá que cumprir suspensão na primeira partida da Albiceleste na fase de grupos, em junho.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Em entrevista, Romário confessa: ‘Prefiro jogar pela Argentina’
Futebol Internacional10/09/2025
- Futebol Internacional
Seleção africana se aproxima de primeira participação em Copa do Mundo
Futebol Internacional10/09/2025
- Futebol Internacional
Em goleada por 11 x 1, Haaland manda recado para goleiro rival
Futebol Internacional10/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A expulsão do zagueiro do Benfica aconteceu ainda com 30 minutos do primeiro tempo. Otamendi derrubou Enner Valencia na entrada da área e recebeu vermelho direto, já que o atacante do Internacional sairia de cara para o gol na jogada.
Por ser a última rodada das Eliminatórias, caso Otamendi seja convocado pela Argentina para a Copa do Mundo não poderá jogar a primeira rodada, cumprindo suspensão. Aos 37 anos, o zagueiro é uma das peças-chave do técnico Lionel Scaloni.
A partida, inclusive, marcou a despedida de Otamendi nas Eliminatórias Sul-Americanas, já que, depois da vitória contra a Venezuela por 3 a 0, o zagueiro confirmou que seria seu último jogo oficial pela seleção em solo argentino. Além dele, Messi também disputou sua última partida na Argentina.
Argentina perde na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo
A última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 definiu o cenário final da competição, marcada pela primeira edição em que seis seleções garantiram classificação direta ao Mundial.
Além da derrota do Brasil por 1 a 0 para a Bolívia, em El Alto, o destaque ficou por conta da definição das últimas vagas e da confirmação do Equador como segundo colocado, graças à vitória sobre a líder Argentina.
A atual campeã mundial terminou na primeira colocação, com 38 pontos, nove a mais do que o Equador, vice-líder com 29. Curiosamente, as duas seleções se enfrentaram no fechamento das Eliminatórias, e o time equatoriano venceu por 1 a 0, com gol de Enner Valencia, atacante do Internacional, que garantiu festa em Quito e consolidou a excelente campanha da equipe do argentino Néstor Lorenzo.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias