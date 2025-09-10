menu hamburguer
Argentina terá desfalque de titular para estreia na Copa do Mundo

Albiceleste não poderá contar com dos líderes da seleção no primeiro jogo do Mundial

Paredes e De Paul celebram vitória da Argentina sobre o Raphinha e dão resposta à Raphinha
imagem cameraJogadores da Argentina celebram vitória sobre o Brasil, no Monumental de Núñez (Foto: Luis Robayo/AFP)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 10/09/2025
11:07
  • Matéria
  • Mais Notícias

Isolada na primeira colocação das Eliminatórias da América do Sul e garantida na Copa do Mundo 2026, a Argentina não poderá contar com um titular na estreia do Mundial, co-sediado por Canadá, Estados Unidos e México. Com a expulsão de Nicolás Otamendi na derrota por 1 a 0 para o Equador, em Guayaquil, o zagueiro terá que cumprir suspensão na primeira partida da Albiceleste na fase de grupos, em junho.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

A expulsão do zagueiro do Benfica aconteceu ainda com 30 minutos do primeiro tempo. Otamendi derrubou Enner Valencia na entrada da área e recebeu vermelho direto, já que o atacante do Internacional sairia de cara para o gol na jogada.

Por ser a última rodada das Eliminatórias, caso Otamendi seja convocado pela Argentina para a Copa do Mundo não poderá jogar a primeira rodada, cumprindo suspensão. Aos 37 anos, o zagueiro é uma das peças-chave do técnico Lionel Scaloni.

A partida, inclusive, marcou a despedida de Otamendi nas Eliminatórias Sul-Americanas, já que, depois da vitória contra a Venezuela por 3 a 0, o zagueiro confirmou que seria seu último jogo oficial pela seleção em solo argentino. Além dele, Messi também disputou sua última partida na Argentina.

Aos 37 anos, Otamendi é um dos líderes da seleção argentina (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Argentina perde na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo

A última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 definiu o cenário final da competição, marcada pela primeira edição em que seis seleções garantiram classificação direta ao Mundial.

Além da derrota do Brasil por 1 a 0 para a Bolívia, em El Alto, o destaque ficou por conta da definição das últimas vagas e da confirmação do Equador como segundo colocado, graças à vitória sobre a líder Argentina.

A atual campeã mundial terminou na primeira colocação, com 38 pontos, nove a mais do que o Equador, vice-líder com 29. Curiosamente, as duas seleções se enfrentaram no fechamento das Eliminatórias, e o time equatoriano venceu por 1 a 0, com gol de Enner Valencia, atacante do Internacional, que garantiu festa em Quito e consolidou a excelente campanha da equipe do argentino Néstor Lorenzo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

