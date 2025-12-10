Flamengo e Cruz Azul buscam superar desgaste e prometem jogo intenso

Flamengo e Cruz Azul disputam o "Clássico das Américas", pela Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília). Desgastados depois de sequências intensas e longas viagens, os times tentarão o possível para se manterem fiéis aos respectivos estilos de jogo. Em comum, têm o gosto pela pressão alta e recuperação rápida da bola. Se desempenharem suas melhores versões, portanto, a expectativa é de duelo intenso no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar.

Em entrevista coletiva no dia anterior ao jogo, Filipe Luís elogiou a equipe adversária e prometeu justamente isso: um confronto disputado.

— É um time muito competitivo, muito bem treinado. A liga mexicana é muito competitiva, disputada, com poder financeiro grande. A equipe tem ótimos jogadores, especialmente fortes fisicamente. Defendem de maneira agressiva, com pressão, tentando ser protagonistas, atacando o máximo possível, com jogadores com qualidade também no banco. A gente pensa futebol de forma parecida: pressionando e tentando controlar o jogo. Vai ser um jogo muito disputado! — avaliou.

Rodrigo Caio e Filipe Luís conversam durante treino do Flamengo no Catar (Foto: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Em conversa com o Lance!, o jornalista mexicano Mario Cabrera, da "GQ México", analisou o Cruz Azul de forma similar. No entanto, ressaltou que o rival do Flamengo não tem problema em permitir que o adversário tenha mais a posse de bola para, quando executada a pressão, sair em velocidade nos contra-ataques.

— A equipe chega completamente focada à Copa Intercontinental. Quanto ao seu estilo, é uma equipe que se sente confortável pressionando alto e não tem problema em ceder a posse de bola. Sua força aparece nas transições rápidas: pode machucar o adversário quando encontra espaços e ritmo ofensivo — explicou o repórter.

Nicolás Larcamón, técnico do Cruz Azul com passagem pelo Cruzeiro, prometeu se manter fiel ao estilo de jogo que consagrou a equipe. Apesar de o time vir de eliminação na semifinal do Torneio Apertura da Liga Mexicana, o argentino recusa a ideia de o Intercontinental ser uma "salvação" da temporada e valoriza a forma como seus comandados atuaram ao longo dos últimos meses.

— Não é questão de salvar o semestre, é capitalizar uma grande oportunidade, é um privilégio representar o Cruz Azul em um torneio de tal magnitude. Que a torcida saiba que queremos transcender por meio da identidade que construímos. Nesse sentido, estou ciente de que vamos enfrentar um grande rival, que vem com a confiança claramente no auge, mas confio muito em nossas capacidades e temos que fazer o necessário para vencer a partida e avançar para a próxima fase — afirmou.

Jogadores de Cruz Azul e Chivas Guadalajara dividem bola em jogo da Liga Mexicana (Foto: Yuri Cortez / AFP)

Desgaste pesará para Flamengo e Cruz Azul?

Apesar de ter jogado 75 partidas no ano, o Flamengo conseguiu chegar em boas condições ao Catar. Ao garantir o título brasileiro de forma antecipada, pôde viajar antes e, desde domingo, se adapta ao fuso horário e clima do país árabe.

— A logística foi muito bem preparada, tivemos oportunidade de viajar um dia antes do planejado pelo título antecipado do Brasileiro. Conseguimos nos adaptar, treinar e descansar, ajustados ao fuso horário diferente. O time chega em perfeitas condições físicas, não demonstra cansaço e, da parte mental, está mais leve do que nunca depois de ganhar os dois títulos mais importantes — garantiu Filipe Luís.

Por mais que tenha jogado 20 partidas a menos que o Rubro-Negro no ano, o rival mexicano viveu maratona nos últimos dias. No sábado, disputou o jogo de volta da semifinal do Apertura, no qual foi eliminado pelo Tigres. Mal teve descanso e viajou ao Catar, onde jogará sem o mesmo tempo de adaptação do Flamengo,

— A logística foi complexa, mas muito do que temos que fazer no jogo é continuar o que trabalhamos nos últimos meses — opinou Larcamón.

Jogadores do Tigre comemoram gol contra o Cruz Azul; futuro rival rubro-negro lamenta (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)

Sequência da Copa Intercontinental

Se vencer os mexicanos, o Flamengo enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação, a final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).