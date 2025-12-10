Bruno Felipe projeta confronto do Pafos contra a Juventus na Champions
Equipe cipriota busca surpreender os italianos
Líder do Campeonato Cipriota, o Pafos se prepara para enfrentar a Juventus nesta quarta-feira (10), pela Champions League. Após cinco rodadas, a equipe do brasileiro Bruno Felipe ocupa o 24º lugar, enquanto o time italiano aparece em 22º na competição continental. Titular do clube do Chipre, Bruno destacou a expectativa para a partida.
Segundo o jogador, o confronto exige atenção redobrada, sobretudo pelo fato de o duelo ser disputado fora de casa. Ele afirmou que o Pafos chega com a mesma pontuação da Juventus e avaliou que, dependendo do cenário, até mesmo um empate pode ser considerado positivo, embora o foco esteja na vitória.
– É mais um jogo de enorme importância para nós. A Juventus é um gigante do futebol mundial. Atuaremos fora de casa e isso requer um cuidado extra. Temos a mesma pontuação deles e dependendo das circunstâncias, até mesmo um empate pode não ser ruim. Mas iremos em busca de uma vitória — disse Bruno.
Pafos chega embalado por goleada
Antes do compromisso pela Champions, as equipes tiveram resultados distintos em seus campeonatos nacionais. Enquanto a "Velha Senhora" vem de derrota para o Napoli no Italiano, o Pafos goleou o Akritas Chlorakas por 4 a 0 na última sexta-feira, pela liga local. Bruno marcou um dos gols e ressaltou a importância do triunfo.
– Foi uma vitória que nos manteve na liderança da competição e isso já demonstra a sua relevância. Realizamos um grande jogo, nosso futebol fluiu bastante. Certamente não poderíamos ir para a Itália vindos de um melhor resultado — definiu o lateral.
