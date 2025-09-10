Em entrevista, Romário confessa: ‘prefiro jogar pela Argentina.’

Desde os tempos de jogador, Romário é conhecido por suas frases polêmicas. Desta vez, não foi diferente. Ao ser questionado sobre em qual rival jogaria, o baixinho soltou o verbo.

Em entrevista para o programa Panela SporTV, os apresentadores Fred Bruno e André Balada questionaram Romário sobre jogar no Real Madrid ou na Argentina, dois rivais históricos do atacante. Além de vestir a camisa da Seleção Brasileira, também atuou no Barcelona.

— jogar na Argentina. Sou Barcelona até morrer. — afirmou o atacante campeão mundial

Romário atuou pelo Barcelona na temporada 1993/1994. Após boa passagem pelo PSV, onde fez anotou 128 gols em 148 partidas e conquistou três Campeonatos Holandês e duas Taças dos Países Baixos.

Romário marcou um dos gols da vitória sobre Camarões, na Copa de 1994 (John Mobanglo / AFP)

Pelo Barcelona, atuou por 65 partidas e marcou 39 gols. O atacante chegou à Catalunha pelo valor de 8 milhões de euros e foi campeão de La Liga em sua temporada de estreia. Em 1994, foi eleito melhor jogador do Mundo da FIFA.

Pela Seleção Brasileira, Romário fez 71 partidas e apenas três contra a Argentina (um empate, uma vitória e uma derrota). Sua melhor atuação contra os rivais foi na Copa América de 1989, quando anotou o gol da vitória diante 90 mil torcedores no Maracanã.

Na entrevista ao programa Panela SporTV, Romário também cometeu uma gafe. Durante sua participação, o carioca, ao tentar explicar fala icônica, foi surpreendido por um vídeo, que desmentiu sua versão.

Atualmente, Romário divide as funções de Senador da República e Presidente do América-RJ

