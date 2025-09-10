Em goleada por 11 x 1, Haaland manda recado para goleiro rival

Durante a goleada da Noruenga sobre a Moldávia, Haaland foi franco em diálogo com o goleiro rival. Em entrevista à TV norueguesa, o goleiro Cristian Avram revelou: "Haaland veio até mim e disse: 'não é culpa minha, preciso marcar por causa do saldo'. A notícia foi divulgada pelo repórter Leonardo Bertozzi, da ESPN.

Com direito a cinco gols e duas assistências do craque Erling Haaland, os nórdicos aplicaram uma goleada por 11 a 1 e lideram o Grupo I, que também conta com Itália, Israel e Estônia.

Haaland comemorando um de seus gols diante da Moldávia (Foto: Reprodução/X)

Atuação detalhada de Haaland:

⚽ 5 gols (!)

🅰️ 2 assistências (!)

🧠 2 grandes chances criadas (!)

👟 10 finalizações (7 no gol!)

💪 5/7 duelos ganhos (!)

💯 Nota Sofascore: 10

Haaland marca cinco, e Noruega massacra Moldávia por 11 a 1

✍️Texto de Tiago Teixeira Mendes

Nesta terça-feira (9), a Noruega fez história nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 ao golear a Moldávia por 11 a 1, em Oslo. Foi a quinta maior goleada da história da competição. O astro Erling Haaland brilhou com cinco gols e ainda distribuiu duas assistências no massacre.

No estádio Ullevaal, em Oslo, a equipe de Haaland e Odegaard dominou completamente a Moldávia. Foram 11 gols a favor – e o único da seleção visitante saiu em um gol contra de Ostigard.