Futebol Internacional

Em goleada por 11 x 1, Haaland manda recado para goleiro rival

Goleada foi a quinta maior da história das Eliminatórias da Europa

Haaland comemorando um de seus gols diante da Moldávia (Foto: Fredrik Varfjell/AFP)
imagem cameraHaaland comemorando um de seus gols diante da Moldávia (Foto: Fredrik Varfjell/AFP)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
10:26
  • Matéria
  Matéria

Durante a goleada da Noruenga sobre a Moldávia, Haaland foi franco em diálogo com o goleiro rival. Em entrevista à TV norueguesa, o goleiro Cristian Avram revelou: "Haaland veio até mim e disse: 'não é culpa minha, preciso marcar por causa do saldo'. A notícia foi divulgada pelo repórter Leonardo Bertozzi, da ESPN.

Com direito a cinco gols e duas assistências do craque Erling Haaland, os nórdicos aplicaram uma goleada por 11 a 1 e lideram o Grupo I, que também conta com Itália, Israel e Estônia.

➡️ Astro da Premier League vira assunto após jogo da Seleção: ‘Me poupe’

Haaland comemorando um de seus gols diante da Moldávia (Foto: Reprodução/X)
Haaland comemorando um de seus gols diante da Moldávia (Foto: Reprodução/X)

Atuação detalhada de Haaland:
⚽ 5 gols (!)
🅰️ 2 assistências (!)
🧠 2 grandes chances criadas (!)
👟 10 finalizações (7 no gol!)
💪 5/7 duelos ganhos (!)
💯 Nota Sofascore: 10

Haaland marca cinco, e Noruega massacra Moldávia por 11 a 1

✍️Texto de Tiago Teixeira Mendes

Nesta terça-feira (9), a Noruega fez história nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 ao golear a Moldávia por 11 a 1, em Oslo. Foi a quinta maior goleada da história da competição. O astro Erling Haaland brilhou com cinco gols e ainda distribuiu duas assistências no massacre.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No estádio Ullevaal, em Oslo, a equipe de Haaland e Odegaard dominou completamente a Moldávia. Foram 11 gols a favor – e o único da seleção visitante saiu em um gol contra de Ostigard.

  Matéria
  • Mais Notícias