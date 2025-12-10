'Plano Endrick' pode ser ativado por Xabi Alonso em meio a problemas no Real Madrid

O "Plano Endrick" pode ser ativado por Xabi Alonso na Champions League em meio aos problemas do Real Madrid. Enquanto Kylian Mbappé é dúvida para o confronto, o comandante da equipe teve uma longa conversa com o centroavante brasileiro na terça-feira (9), segundo o "Marca".

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No último treino antes de encarar o Manchester City, Xabi Alonso deu indicações e esteve mais próximo de Endrick do que usualmente. Com isso, o atacante tem a chance de ganhar sua segunda oportunidade na temporada, seja iniciando como titular, seja começando no banco de reservas.

A entrada de Endrick como titular seria tratado como uma surpresa em meio a falta de oportunidades dada ao jovem na temporada. Após se recuperar de uma lesão muscular, o atacante participou de apenas 11 minutos contra o Valencia, no dia 1º de novembro, pela La Liga.

Na terça-feira (9), Mbappé não participou do último treino do Real Madrid por conta de um desconforto muscular na perna esquerda. Com isso, Endrick disputa uma vaga com Gonzalo García no ataque, embora o artilheiro não esteja 100% descartado.

Outras peças do elenco, como Mastantuono, Brahim Díaz e Rodrygo não correspondem ao perfil buscado por Xabi Alonso para comandar o ataque. Além disso, o trio não vive uma grande fase que justifique a entrada de um deles no lugar de um nove de origem.

Endrick próximo de uma saída do Real Madrid

Sem oportunidades com Xabi Alonso, Endrick está próximo de deixar o Real Madrid e ser o novo reforço do Lyon, da França, por empréstimo. O duelo contra o Manchester City talvez seja a última oportunidade do jogador vestir a camisa merengue na temporada, uma vez que o atleta foi expulso contra o Celta de Vigo do banco de reservas e cumprirá suspensão diante do Alavés, no domingo (14).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.