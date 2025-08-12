Inter de Milão mira destaque de mais de R$ 400 milhões; veja
Jovem meia-atacante tem se destacado no Mónaco
A Inter de Milão está ativa no mercado em busca de contratações para o novo técnico, Cristian Chivu. Dessa forma, os Nerazzurri miram Maghnes Akliouche, destaque do Monaco, segundo informa o jornal "L'Equipe". Porém, os franceses avaliam o meia-atacante de 23 anos em mais R$ 400 milhões, o que pode atrapalhar uma investida.
Maghnes Akliouche aparece como uma alternativa para Ademola Lookman, inicialmente alvo principal da Inter de Milão. Porém, as negociações estagnaram após propostas recusadas por parte da Atalanta. Assim, o jornal francês indica que o Monaco espera uma oferta a partir de 70 milhões de euros (R$ 441 milhões na cotação atual) pelo meia-atacante de 23 anos.
O curioso é que Maghnes Akliouche enfrentou a Inter de Milão em amistoso no último sábado (9), inclusive marcando o gol que abriu o placar na ocasião. A performance do jovem francês impressionou Cristian Chivu, que o indicou como uma alternativa para Lookman. Dessa forma, Akliouche deve ser abordado pelos italianos, apesar de não ter pressa para deixar o Monaco.
Números de Akliouche na temporada 2024/25
Na última temporada pelo Monaco, Maghnes Akliouche atuou em 42 partidas por todas as competições, com sete gols marcados e outras 12 assistências concedidas. O meia-atacante de 23 anos vem crescendo de produção no Principado, já que no ano anterior contribuiu com oito bolas nas redes e quatro passes para gols. Estes números explicam o interesse da Inter de Milão, que se torna um destino em potencial.
