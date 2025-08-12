menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Brasileiro do Manchester City entra na mira do Galatasaray

Clube inglês monitora reposição em caso de saída

Ederson - campeão da Champions 2022/2023
imagem cameraEderson levanta a taça da Champions League 2022/2023 (Foto: Paul Ellis/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
14:38
  • Matéria
  • Mais Notícias

O brasileiro Ederson, do Manchester City, entrou na mira do Galatasaray, da Turquia, na janela de transferências. Após a contratação em definitivo do atacante de Victor Osimhen, a equipe busca a chegada de um grande nome para a posição de goleiro, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Galatasaray abriu conversas com o Manchester City e com o estafe de Ederson visando a concretização da negociação nos próximos dias. O clube turco tem menos de três semanas antes do fechamento da janela de transferências para concluir a operação.

continua após a publicidade

Por outro lado, uma saída de Ederson pode ser chave para o Manchester City buscar a contratação de Donnarumma. O italiano tem contrato com o PSG até junho de 2026, mas deve buscar uma saída nos próximos dias.

Assim como Donnarumma, Ederson tem contrato com o Manchester City até junho de 2026 e ainda não havia renovado seu vínculo com o clube inglês. O brasileiro foi contrato em junho de 2017 e foi peça chave nas últimas oito temporadas.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ederson em ação pelo Manchester City (Foto: Paul Ellis / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias