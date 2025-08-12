Brasileiro do Manchester City entra na mira do Galatasaray
Clube inglês monitora reposição em caso de saída
O brasileiro Ederson, do Manchester City, entrou na mira do Galatasaray, da Turquia, na janela de transferências. Após a contratação em definitivo do atacante de Victor Osimhen, a equipe busca a chegada de um grande nome para a posição de goleiro, segundo o jornalista Fabrizio Romano.
O Galatasaray abriu conversas com o Manchester City e com o estafe de Ederson visando a concretização da negociação nos próximos dias. O clube turco tem menos de três semanas antes do fechamento da janela de transferências para concluir a operação.
Por outro lado, uma saída de Ederson pode ser chave para o Manchester City buscar a contratação de Donnarumma. O italiano tem contrato com o PSG até junho de 2026, mas deve buscar uma saída nos próximos dias.
Assim como Donnarumma, Ederson tem contrato com o Manchester City até junho de 2026 e ainda não havia renovado seu vínculo com o clube inglês. O brasileiro foi contrato em junho de 2017 e foi peça chave nas últimas oito temporadas.
