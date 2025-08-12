menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Internacional negocia para ter atacante em definitivo

Carbonero pertence ao Racing e tem valor fixado em 4 milhões de dólares

Carbonero comemora gol do Internacional
imagem cameraInter trabalha para ter Carbonero em definitivo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 12/08/2025
15:34
  • Matéria
  • Mais Notícias

Johan Carbonero chegou por empréstimo ao Beira-Rio com opção de compra. Seu desempenho com a camisa vermelha tem agradado a comissão técnica e a direção do Internacional negocia com o Racing-ARG para ter o atacante em definitivo. A informação foi antecipada pelo portal identificado Vozes do Gigante e confirmado pelo Lance!. O camisa 7 marcou três gols nos últimos cinco jogos em que esteve em campo.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O colombiano é dúvida para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira (13), pelas oitavas de final. Mesmo assim, o Alvirrubro trabalhar para ter o jogador pelo menos no banco.

O que apurou o Lance!

Informações que circulam na imprensa de Avellaneda e fontes ligadas à Academia dão conta de que o Inter iniciou conversas para ficar em definitivo com o atleta. Conforme os relatos colhidos pelo Lance!, Carbonícius – como é chamado na Argentina por sua semelhança física com o atacante brasileiro Vini Jr. – também teria interesse em ficar em Porto Alegre.

O colombiano chegou ao Beira-Rio em janeiro por empréstimo até 31 de dezembro. O valor do contrato entre os clubes é de 392 mil dólares, ou R$ 2,1 milhão no câmbio atual. O montante fixado para aquisição do vínculo é de 4 milhões de dólares, ou R$ 21,5 milhões. As negociações, segundo os relatos de colegas argentinos, estariam avançando.

Com a camisa do Inter, o atacante entrou em campo 22 vezes e marcou cinco gols. Três deles nas suas últimas cinco partidas. Atualmente está no DM por uma lesão na coxa esquerda.

A carreira de Carbonero

Nascido em 20 de julho de 1999 em Santander de Quilichao, o camisa 7 colorado estreou no profissional aos 19 anos, no Once Caldas. Teve duas passagens pelo Gimnasia y Esgrima, uma por empréstimo em 2020 e outra em definitivo em 2021. Trocou La Plata por Avellaneda em 2022, ficando no Racing até o começo deste ano.

Os números de Carbonero ano a ano

Johan Carbonero
Na época do Once Caldar (Foto: Divulgação/Instagram)
  1. 2018 – Once Caldas – 31 jogos, 1 gol, 2 assistências
  2. 2019 – Once Caldas – 25 jogos, 5 gols, 3 assistências
  3. 2020 – Once Caldas – 3 jogos
  4. 2020 – Gimnasia – 1 jogo
  5. 2021 – Gimnasia – 41 jogos, 9 gols, 2 assistências
  6. 2022 – Gimnasia – 17 jogos, 2 gols, 3 assistências
  7. 2022 - Racing – 18 jogos, 2 gols, 2 assistências
  8. 2023 – Racing – 10 jogos, 1 gol
  9. 2024 – Racing – 37 jogos, 5 gols, 2 assistências
  10. 2025 – Internacional – 22 jogos, 5 gols
Grêmio x Internacional. Carbonero comemora gol. Foto: Divulgação/Ricardo Duarte SC Internacional
Carbonero comemora gol como Vini Jr. (Foto: Divulgação/Ricardo Duarte SC Internacional)

