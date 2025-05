Mbappé bate recorde do Real Madrid em El Clásico

Aos doze minutos da partida entre Real Madrid e Barcelona pela 35º rodada da La Liga, Kylian Mbappé bateu recorde no clube e se consagrou, mais uma vez, na história do Real.

Mbappé converteu dois gols nos primeiros minutos do El Clásico e chegou a marca de 38 gols pelo Real. Com isso, o francês se tornou o jogador do Madrid com mais gols apenas na 1º temporada com o clube.

O jogador ultrapassou Ivan Zamorano, que possuía o recorde com 37 êxitos.

Mbappé foi anunciado pelo Real Madrid em junho de 2024 e tem contrato até o fim de 2029. O salário está estimado em 15 milhões de euros anuais (cerca de R$ 85 milhões), além de um bônus de assinatura de 150 milhões de euros, divididos em parcelas pagas ao longo do vínculo.

Com Mbappé, Real Madrid e Barcelona se enfrentam na La Liga

Barcelona e Real Madrid se enfretam pela 35º rodada da La Liga

Se o Barcelona vencer, abrirá sete pontos na liderança de La Liga, restando três jogos para o fim da competição; por outro lado, os Merengues correm atrás do triunfo para deixar a vantagem em apenas um ponto.

Na escalação do Real, o italiano escolheu sacar o brasileiro Rodrygo dos 11 titulares, e iniciará o dérbi com o turco Arda Güler em seu lugar. Rodrygo anotou apenas um gol nos últimos 20 jogos, enquanto a jovem promessa tem aproveitado as oportunidades que recebe, principalmente saindo do banco.

O camisa 11, inclusive, foi ligado pela imprensa espanhola a uma possível saída rumo à Premier League na janela do verão europeu. A medida tomada por Ancelotti é uma maneira de tentar dar um ímpeto novo à equipe, que vive momento turbulento e precisa vencer para seguir com boas chances de conquistar o título nacional.