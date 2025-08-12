Melhores momentos: Club Brugge vira sobre o Red Bull Salzburg e avança aos playoffs da Champions
Confronto teve transmissão do Lance!, através de nosso canal no YouTube
- Matéria
- Mais Notícias
O Lance! transmitiu, nesta terça-feira (12), a virada do Club Brugge sobre o Red Bull Salzburg por 3 a 2, pela terceira rodada eliminatória da Champions League. Em grande duelo na Bélgica, a equipe saiu perdendo por dois gols no primeiro tempo, mas buscou a remontada na etapa final e celebrou diante de um Jan Breydel Stadium lotado. Assista aos melhores momentos acima!
Relacionadas
- Futebol Internacional
Hansi Flick considera pedir zagueiro ao Barcelona; saiba mais
Futebol Internacional12/08/2025
- Futebol Internacional
Campeão com PSG anuncia saída e manda indireta: ‘Decepcionado’
Futebol Internacional12/08/2025
- Futebol Internacional
Inter de Milão mira destaque de mais de R$ 400 milhões; veja
Futebol Internacional12/08/2025
⚽ Como foi o jogo?
Tendo vencido a ida por 1 a 0, os belgas precisavam apenas de um empate para se classificar e até começaram melhor, esbarrando em boas defesas de Schlager. Porém, ainda na primeira etapa, veio um susto grande: Rasmussen, de cabeça, inaugurou o marcador e deixou tudo igual no placar agregado ainda aos 18 minutos.
➡️ PSG x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Supercopa Europeia
O Brugge continuou dominando a partida, mas a tônica se repetiu. Aos 42', Kjaergaard fez jogada pela direita e Lainer fez grande cruzamento para Baidoo, que emendou um meio voleio de pé direito e colocou a bola no fundo das redes, colocando os austríacos momentaneamente na fase de playoffs.
No segundo tempo, todavia, a situação mudou. Sabbe entrou no lugar de Meijer e ocupou a lateral-direita, passando Seys para a esquerda. A alteração promovida por Nicky Hayen surtiu efeito: aos 16', Sabbe cruzou bola na medida para o defensor emendar de primeira, marcando lindo gol e deixando o agregado empatado novamente.
➡️ Campeão com PSG anuncia saída e manda indireta: ‘Decepcionado’
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Nos minutos finais, o confronto se transformou em uma franca trocação, e coube ao Brugge fazer valer o mando de campo. Carlos Forbs conseguiu grande interceptação em passe de Rasmussen aos 37' e arrancou em velocidade, deixando o zagueiro para trás e batendo firme com o pé direito para vencer Schlager. No último lance, Tzolis fez bela jogada individual e serviu o capitão Vanaken, que bateu de chapa para acertar o golpe de misericórdia nos Touros e garantir a vaga nos playoffs.
🌌 O que vem por aí?
Na próxima fase, a equipe de Nicky Hayen terá uma dura missão pela frente: superar o Rangers (ESC), que deixou o Viktoria Plzen pelo caminho também nesta terça-feira (12). A ida acontecerá na próxima terça (19), na Escócia, enquanto a volta, oito dias depois, será realizada na Bélgica. Quem avançar garante o lugar na fase de liga da Champions, enquanto o eliminado desce para o mesmo estágio, mas na Europa League.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias