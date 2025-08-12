Hansi Flick considera pedir zagueiro ao Barcelona; saiba mais
Treinador solicitou mais um reforço para Deco após saída de Iñigo Martínez
Em entrevista após o Troféu Joan Gamper, Hansi Flick foi perguntado se, com a saída de Iñigo Martínez para o Al-Nassr, o Barcelona buscaria um zagueiro no mercado. O treinador sugeriu que o plano inicial não seria buscar reforços, mas que ainda conversaria com Deco, diretor de futebol dos Blaugranas, sobre a possibilidade.
Hansi Flick falou brevemente com a TV3, emissora regional catalã, sobre um possível novo zagueiro: "Vou conversar com o Deco quando ele estiver aqui, e depois veremos. Mas, por enquanto, não acho que vamos assinar", disse o treinador. Dessa forma, Flick quer apurar com o luso-brasileiro sobre essa possibilidade quando o diretor de futebol retornar de uma viagem particular ao Brasil.
Um fator importante para a impossibilidade parcial de uma contratação é o fair play financeiro de La Liga. O Barcelona está fora da "regra 1-1", excedendo o limite salarial, e possui vários jogadores no elenco com registros pendentes. Portanto, a prioridade máxima é inscrever atletas como Szczesny, Joan García e Marcus Rashford, que prometem ser importantes no time de Hansi Flick.
Saída Iñigo Martínez do Barcelona
O Al-Nassr, de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, acertou a transferência de Iñigo Martínez, titular do Barcelona durante a última temporada. O zagueiro da seleção espanhola rescindiu seu contrato com os Blaugranas e assinou um contrato válido até 2026 com os sauditas, com opção de renovação até 2027. Neste momento, com a saída de Iñigo, o Barça tem Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García e Andreas Christensen como opções no setor, sendo que Jules Koundé, hoje lateral-direito de Flick, é zagueiro origem.
