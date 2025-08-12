Lewandowski revela que quase jogou pelo Manchester United; veja
Polonês admitiu que teve a oportunidade de jogar pelos Red Devils em 2012
Prestes a iniciar sua quarta temporada no Barcelona, Robert Lewandowski concedeu uma entrevista à "BBC" e revelou que quase foi jogador do Manchester United. O atacante polonês admitiu ter recebido ofertas do Blackburn e do clube de Old Trafford após sua segunda temporada no Borussia Dortmund, em 2012, mas o time alemão não aceitou sua transferência.
- Eu queria ir para o Blackburn, mas tenho que admitir que ainda não tinha decidido (fechar com o clube inglês). Mas, pelo Manchester United, eu já tinha decidido e tinha dito sim ao clube. Eu queria assinar com o Manchester United, ver Sir Alex Ferguson… mas naquela época, no meu segundo ano no Dortmund, eles não podiam me vender porque sabiam que, se eu ficasse mais tempo, poderiam ganhar mais dinheiro. Talvez eu pudesse esperar mais um ou dois anos", admitiu Lewandowski.
Apesar de não ter jogado pelo Manchester United, Robert Lewandowski admitiu que não se arrepende de ter ficado no Dortmund e nem das decisões que tomou na carreira ao ser perguntado se gostaria de ter jogado na Premier League.
- Cada movimento que fiz foi uma decisão minha, fiz porque eu queria e não porque outra pessoa queria - disse Lewandowski.
Carreira de Robert Lewandowski
Robert Lewandowski seguiu sua carreira no Borussia Dortmund até 2014, quando tomou a decisão de assinar com o Bayern de Munique, onde atingiu seu auge como um artilheiro letal. No verão de 2022, surgiu a oportunidade de se juntar ao Barcelona e Lewandowski se tornou a principal referência ofensiva dos catalães. Desde então, o polonês marcou 101 gols em 147 partidas pelos Culés.
