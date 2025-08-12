Campeão com PSG anuncia saída e manda indireta: ‘Decepcionado’

Campeão com o PSG, Gianluigi Donnarumma anunciou sua saída do clube e mandou uma indireta para os dirigentes da equipe. Nas redes sociais, o italiano se comunicou com os torcedores e não escondeu a decepção com a forma como está se despedindo.

- Desde o meu primeiro dia aqui, dei tudo de mim — dentro e fora de campo — para conquistar meu lugar e defender o gol do Paris Saint-Germain. Infelizmente, alguém decidiu que eu não poderia mais fazer parte do grupo nem contribuir para o sucesso da equipe. Estou decepcionado e amargurado. Espero ter a oportunidade de olhar a torcida do Parc des Princes nos olhos uma última vez e me despedir como deve ser. Se isso não acontecer, quero que saibam que seu apoio e carinho significam muito para mim e que jamais os esquecerei.

Na decisão da Supercopa da Europa, Donnarumma não foi relacionado pelo treinador Luis Enrique e não disputará a final contra o Tottenham, nesta quarta-feira (13). Com isso, o PSG entrará em campo com o Lucas Chevalier, que foi um dos grandes reforços do elenco na temporada.

Neste momento, Donnarumma é um dos nomes especulados no Manchester City para reforçar o plantel de Pep Guardiola. A equipe inglesa deve perder o brasileiro Ederson para o Galatasaray, que já entrou em contato com o estafe do atleta e com os Sky Blues.

