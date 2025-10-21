Real Madrid e Juventus terão os caminhos cruzados pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta quarta-feira (22), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), às 16h (de Brasília). Como de praxe, o técnico Xabi Alonso concedeu entrevista coletiva de pré-jogo nesta terça-feira (21) para esclarecer questões internas do elenco, incluindo a situação de jogadores brasileiros. Entre os nomes abordados, destacou-se Endrick, que vem sendo especulado como possível saída do clube em um futuro próximo, ainda antes do término da temporada.

O nome de Endrick tem ganhado força em especulações sobre uma possível saída do Madrid. Nesta terça-feira, o jornalista Fabrizio Romano publicou que o atacante deve deixar o clube após uma temporada e meia, na próxima janela de transferências, prevista para janeiro, durante o inverno europeu. Segundo a apuração, o jogador estaria disposto a aceitar uma proposta de empréstimo com o objetivo de obter mais tempo de jogo antes da Copa do Mundo de 2026, marcada para o meio do próximo ano.

Antes disso, Em 16 de outubro, a "ESPN" noticiou que Endrick cogitou, pela primeira vez, uma saída temporária do Real, e que já há clubes interessados em sua contratação, entre eles o Olympique de Marselha, da França.

Não é de hoje que o nome de Endrick vem sendo especulado fora do Madrid, diante da escassez de oportunidades recebidas nesta temporada desde a chegada de novo técnico ao comando da equipe merengue. O treinador tem priorizado Kylian Mbappé como titular absoluto e Gonzalo García como principal opção no banco de reservas. Alonso, por sua vez, afirmou que não considera a possibilidade de empréstimo do jovem de 18 anos e reconheceu a forte concorrência pelas vagas no setor ofensivo.

— Não estamos nesse momento. A concorrência no ataque é intensa. É preciso estar preparado para cada partida. Endrick, Gonzalo e Brahim têm que estar prontos. Eles vão entrar, e é preciso estar preparados. Isto é a elite, e precisamos de muitos jogadores bons — disse Xabi Alonso, em entrevista coletiva.

Endrick (à direita) ao lado de Carlo Ancelotti (à esquerda) ao ser substituído em Real Madrid x Mallorca, pela La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Endrick no Real Madrid ⚪

Endrick tornou-se um caso à parte em Madri. O brasileiro é o único jogador de linha do elenco, apto fisicamente, que ainda não atuou sequer um minuto desde a chegada de Alonso ao comando técnico. Sem estrear nesta temporada, o jovem não entra em campo desde 18 de maio, quando participou da partida contra o Sevilla, válida pela última rodada da La Liga 2024/25.

Desde sua chegada ao clube, a trajetória de Endrick tem sido marcada por mais presenças no banco de reservas do que minutos efetivos em campo. Ainda sob a gestão de Carlo Ancelotti, o camisa 16 teve participações esporádicas, com destaque para a Copa do Rei, competição na qual foi o principal nome da equipe: foram cinco gols em seis jogos. No entanto, a mudança de temporada e de técnico parece ter agravado sua situação.

Endrick sofreu uma lesão na coxa em sua última exibição e desde então não voltou a atuar pelo Real Madrid. Às vésperas do Mundial de Clubes, teve um agravamento no músculo posterior da coxa direita e foi cortado do torneio, o primeiro disputado sob a direção de Alonso. Embora a recuperação tenha sido avaliada positivamente pela equipe médica, ele permanece fora dos planos imediatos do treinador.

