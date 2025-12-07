Vini Jr titular? Real Madrid divulga escalação para duelo de La Liga
Merengues encaram o Celta de Vigo, no Bernabéu
Real Madrid e Celta de Vigo se enfrentam neste domingo (7), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 15ª rodada de La Liga 2025/26. Em busca de não deixar o Barcelona se isolar na tabela, a equipe merengue vai com força máxima para o duelo. A partida marca o retorno da equipe madrilenha ao Bernabéu, que recebeu um jogo da NFL nas últimas semanas.
O Real Madrid chega embalado após a vitória dominante por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao, com show de Mbappé, artilheiro isolado da LaLiga com 16 gols. Vice-líder com 36 pontos, o time de Xabi Alonso busca um triunfo para pressionar o Barcelona na disputa pelo topo. A equipe ainda sofre com baixas no setor defensivo, com Carvajal, Mendy, Alaba e Alexander-Arnold lesionados. Camavinga e Rüdiguer estarão no banco de reservas.
Veja a escalação do Real Madrid ⚪⚪
Sem mistérios, Xabi Alonso escala o melhor Real Madrid que tem em seu papel. O ataque será conduzido por Vini Jr e Mbappé, que farão dupla de ataque, deixando o meio-campo para Valverde, Bellingham, Tchouaméni e Valverde. Arda Güler, grande parceiro do atacante francês e homem de confiança de Xabi Alonso, começará entre os titulares. Na linha defensiva, os Merengues vão com Raúl Asencio (de lateral direito, com a lesão de Trent Alexander-Arnold), Éder Militão, Álvaro Carreras (na zaga) e Fran García.
⚽ GOL: Courtois
⚽ LE: Fran Garcia
⚽ ZAG: Éder Militão
⚽ ZAG: Álvaro Carreras
⚽ LD: Raúl Asencio
⚽ MEI: Tchouaméni
⚽ MEI: Valverde
⚽ MEI: Arda Güler
⚽ MEI: Bellingham
⚽ ATA: Mbappé
⚽ ATA: Vini Jr
Onde assistir ao confronto de La Liga?
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Celta de Vigo
15ª rodada – LaLiga
📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) ➡️Clique para assistir na Disney+
🕴️ Arbitragem: Alejandro Quintero (ESP)
📺 VAR: Jorge Figuera (ESP)
