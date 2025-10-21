menu hamburguer
De saída do Real, pai de Endrick menciona clube brasileiro e agita web

Jogador busca empréstimo para se valorizar com Ancelotti até a Copa do Mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/10/2025
13:56
Endrick - Real Madrid
imagem cameraEndrick em atividade pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)
Em meio às especulações sobre a saída de Endrick do Real Madrid, o pai do atleta se manifestou nas redes sociais sobre um possível retorno ao Palmeiras e enlouqueceu internautas. Apesar de encher alguns torcedores de esperança, o futebol brasileiro não é pauta para Endrick atualmente. Não há nenhuma conversa do Palmeiras com o jogador ou até mesmo o Real Madrid.

🛫Endrick deve estar de saída do Real Madrid

Na manhã desta terça-feira (22), o renomado jornalista internacional Fabrizio Romano noticiou que o Real Madrid pretende emprestar o atacante Endrick na próxima janela de transferências.

O empréstimo seria motivado pela vontade do jogador de se colocar no radar de Carlo Ancelotti até a convocação definitiva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O jogador não disputou nenhuma partida oficial na atual temporada pelo Real Madrid.

Desde sua chegada ao clube, a trajetória de Endrick tem sido marcada por mais presenças no banco de reservas do que minutos efetivos em campo.

Seu período com mais participações foi ainda sob a gestão de Carlo Ancelotti, quando o camisa 16 teve participações esporádicas, com destaque para a Copa do Rei, competição na qual foi o principal nome da equipe: com cinco gols em seis jogos.

Endrick novamente não sai do banco no jogo do Real Madrid
Endrick no banco em jogo do Real Madrid (Foto: Reprodução)

