De saída do Real, pai de Endrick menciona clube brasileiro e agita web
Jogador busca empréstimo para se valorizar com Ancelotti até a Copa do Mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Em meio às especulações sobre a saída de Endrick do Real Madrid, o pai do atleta se manifestou nas redes sociais sobre um possível retorno ao Palmeiras e enlouqueceu internautas. Apesar de encher alguns torcedores de esperança, o futebol brasileiro não é pauta para Endrick atualmente. Não há nenhuma conversa do Palmeiras com o jogador ou até mesmo o Real Madrid.
TV argentina analisa elenco do Flamengo e elege seis jogadores do Racing melhores
Fora de Campo
Galvão Bueno dispara sobre arbitragem em Flamengo x Palmeiras: ‘Errou feio’
Fora de Campo
Torcedores do Botafogo lamentam antiga investida de Textor em Rayan, do Vasco
Fora de Campo
🛫Endrick deve estar de saída do Real Madrid
Na manhã desta terça-feira (22), o renomado jornalista internacional Fabrizio Romano noticiou que o Real Madrid pretende emprestar o atacante Endrick na próxima janela de transferências.
O empréstimo seria motivado pela vontade do jogador de se colocar no radar de Carlo Ancelotti até a convocação definitiva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O jogador não disputou nenhuma partida oficial na atual temporada pelo Real Madrid.
📱 Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp
Desde sua chegada ao clube, a trajetória de Endrick tem sido marcada por mais presenças no banco de reservas do que minutos efetivos em campo.
Seu período com mais participações foi ainda sob a gestão de Carlo Ancelotti, quando o camisa 16 teve participações esporádicas, com destaque para a Copa do Rei, competição na qual foi o principal nome da equipe: com cinco gols em seis jogos.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias