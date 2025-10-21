Pai de Endrick se manifesta sobre possível retorno do jogador ao Palmeiras

O atacante Endrick, de 19 anos, deve deixar o Real Madrid após uma temporada e meia, na próxima janela de transferências, prevista para acontecer janeiro. O jovem, que ainda não atuou nesta temporada, estaria disposto a aceitar uma proposta de empréstimo visando a Copa do Mundo de 2026. Em meio às especulações sobre a saída do clube merengue, o pai do atleta se manifestou nas redes sociais sobre um possível retorno ao Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

- O Palmeiras teria que fazer uma proposta, um projeto! - escreveu Douglas Sousa, pai do jogador, em uma publicação no Instagram que comentava o assunto da saída de Endrick.

Apesar de encher alguns torcedores de esperança, o futebol brasileiro não é pauta para Endrick neste momento, já que tem um alto salário e também um plano de carreira estratégica, inclusive não há nenhuma conversa do Palmeiras com o jogador ou até mesmo o Real Madrid.

continua após a publicidade

Não é de hoje que o nome de Endrick vem sendo especulado fora do Madrid, diante da escassez de oportunidades recebidas nesta temporada desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico da equipe merengue. O treinador tem priorizado Kylian Mbappé como titular absoluto e Gonzalo García como principal opção no banco de reservas.

Endrick no Real Madrid

Endrick tornou-se um caso à parte em Madri. O brasileiro é o único jogador de linha do elenco, apto fisicamente, que ainda não atuou sequer um minuto desde a chegada de Alonso ao comando técnico. Sem estrear nesta temporada, o jovem não entra em campo desde 18 de maio, quando participou da partida contra o Sevilla, válida pela última rodada da La Liga 2024/25.

continua após a publicidade

Desde sua chegada ao clube, a trajetória de Endrick tem sido marcada por mais presenças no banco de reservas do que minutos efetivos em campo. Ainda sob a gestão de Carlo Ancelotti, o camisa 16 teve participações esporádicas, com destaque para a Copa do Rei, competição na qual foi o principal nome da equipe: foram cinco gols em seis jogos. No entanto, a mudança de temporada e de técnico parece ter agravado sua situação.

Endrick sofreu uma lesão na coxa em sua última exibição e desde então não voltou a atuar pelo Real Madrid. Às vésperas do Mundial de Clubes, teve um agravamento no músculo posterior da coxa direita e foi cortado do torneio, o primeiro disputado sob a direção de Alonso. Embora a recuperação tenha sido avaliada positivamente pela equipe médica, ele permanece fora dos planos imediatos do treinador.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.