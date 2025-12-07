Lionel Messi completou a temporada mais artilheira em clubes dos últimos seis anos ao marcar 43 gols em 49 jogos pelo Inter Miami em 2025. O desempenho representa sua melhor marca desde 2018/19, quando anotou 51 gols em 50 partidas pelo Barcelona. O ano foi encerrado neste sábado, com a conquista do título inédito da Major League Soccer (MLS).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O atacante de 38 anos retomou números que não alcançava desde o período no clube espanhol. Entre 2021 e 2023, durante a passagem pelo Paris Saint-Germain, registrou 11 gols na temporada 2021/22 e 21 na seguinte, período em que seu rendimento mais alto ocorreu pela seleção argentina, com 18 gols em 14 jogos em 2022, incluindo dois na final da Copa do Mundo diante da França.

continua após a publicidade

Desempenho consolidado na MLS em 2025

Messi chegou ao Inter Miami em 2023 e marcou 11 gols em 14 partidas na primeira temporada, conquistando a Leagues Cup. Em 2024, ampliou a produção com 23 gols em 25 jogos e venceu o Supporters' Shield, concedido à melhor campanha da fase regular. A evolução culminou em 2025, ano em que foi campeão, eleito craque da MLS e artilheiro do campeonato com 35 gols — 29 na temporada regular e seis nos playoffs.

Lionel Messi em ação pelo Inter Miami, na final da MLS (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Como foi Inter Miami x Vancouver Whitecaps?

A partida entre Inter Miami e Vancouver Whitecaps começou com o time da casa controlando a posse de bola, mas sem criar muitas oportunidades. No entanto, aos 10 minutos, o Inter Miami abriu o placar com um gol contra de Édier Ocampo, após uma jogada de Messi e Rodrigo de Paul. O Whitecaps começou a melhorar e teve uma chance clara de empatar no final do primeiro tempo, mas Rocco Ríos Novo defendeu o chute de Emmanuel Sabbi.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o Vancouver Whitecaps foi superior nos primeiros minutos e empatou o jogo com Ali Ahmed. O time canadense continuou pressionando e teve chances de virar o placar, mas o Inter Miami conseguiu se reorganizar e desempatar com Rodrigo de Paul, após uma jogada de Messi. Nos minutos finais, em contra-ataque, a equipe americana ampliou a vantagem com Tadeo Allende, garantindo a vitória por 3 a 1 e o título da MLS.

O Inter Miami foi campeão da MLS em 2025 (Foto: Rich Storry/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial