Boca Juniors é eliminado pelo Racing e River Plate jogará a Sul-Americana
Equipe ficará de fora da Libertadores pela primeira vez em 12 anos
O Racing venceu o Boca Juniors por 1 a 0, na semifinal do Torneio Clausura do Campeonato Argentino, neste domingo (7). Com o resultado, o River Plate não estará na Libertadores de 2026 e apenas participará da Copa Sul-Americana. Os Millonarios não jogarão a competição pela primeira vez desde 2014.
Em duelo na Bombonera, o Racing derrotou o Boca Juniors por 1 a 0 com gol de Maravilla Martínez, já na reta final do segundo tempo. Com o resultado, a Academia avançou a decisão do Clausura e espera o vencedor do duelo entre Gimnasia y Esgrima e Estudiantes na outra semifinal, que será realizado na segunda-feira (8), às 17h.
O resultado tira qualquer possibilidade do River Plate disputar a Libertadores de 2026 e estará na Copa Sul-Americana. A equipe de Buenos Aires dependia que outro time já classificado à Libertadores vencesse o Clausura, mas, com a eliminação do Lanús, Rosário Central (oitavas de final), Argentinos Juniors (quartas de final) e Boca Juniors (semifinal), eles disputaram a Sula.
Esta é a primeira vez em 12 anos que o River Plate não disputará a Libertadores. Em 2014, os Millionarios jogaram a Sul-Americana, em que se sagraram campeões ao bater o Atlético Nacional de Medelim na decisão, por 3 a 1 no agregado.
Neste ano, o River Plate amargou eliminações duras, principalmente nas competições nacionais. No Apertura, foi eliminado pelo Platense no Apertura, pelo Independiente Rivadavia na Copa da Argentina, pelo Palmeiras na Libertadores e pelo Racing no Clausura.
Como funcionam as vagas para a Libertadores na Argentina
Com o formato do futebol argentino dividido em Apertura e Clausura, os campeões de cada torneio garantem vaga direta na Libertadores. Além disso, os três primeiros da tabela anual — que soma os pontos das duas competições — também se classificam. O modesto Platense venceu o Apertura e o Independiente Rivadavia a Copa da Argentina, enquanto Rosario Central, Boca Juniors e Argentinos Juniors ficaram com as vagas da tabela anual.
River Plate passa ano em branco e com crise
A eliminação para o Racing fechou um 2025 repleto de decepções. O River disputou seis competições no ano — Supercopa, Apertura, Copa da Liga, Libertadores, Copa de Clubes e Clausura — e não conquistou nenhum título.
A pressão da torcida gerou uma resposta imediata: Gallardo iniciou uma "barca" de dispensas. Segundo a imprensa local, medalhões como Enzo Pérez e Nacho Fernández, ambos de 39 anos, foram avisados que não fazem parte dos planos para 2026. Milton Casco e Pity Martínez também devem sair. Até o goleiro Franco Armani, que acumulou falhas em momentos decisivos, está em vias de saída.
O clube também sofre críticas pelos altos investimentos. Só na última janela, o River gastou 18 milhões de euros (cerca de R$ 111 milhões) em reforços como Maximiliano Salas, Juan Portillo e Matías Galarza, sem retorno esportivo.
Gallardo banca permanência
Mesmo sob forte contestação, Gallardo teve o contrato renovado até o fim de 2026. O técnico, ídolo da torcida, garantiu que não deixará o clube após um ano ruim.
— Quem pensou que eu ia fugir por causa de um ano ruim não me conhece. Já perdi e ganhei, e tenho certeza de que vamos ganhar de novo.
