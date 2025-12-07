menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Boca Juniors é eliminado pelo Racing e River Plate jogará a Sul-Americana

Equipe ficará de fora da Libertadores pela primeira vez em 12 anos

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
22:00
River Plate - Eliminação Apertura
imagem cameraElenco do River Plate após ser eliminado do Apertura (Foto: Luis Robayo/AFP)
O Racing venceu o Boca Juniors por 1 a 0, na semifinal do Torneio Clausura do Campeonato Argentino, neste domingo (7). Com o resultado, o River Plate não estará na Libertadores de 2026 e apenas participará da Copa Sul-Americana. Os Millonarios não jogarão a competição pela primeira vez desde 2014.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em duelo na Bombonera, o Racing derrotou o Boca Juniors por 1 a 0 com gol de Maravilla Martínez, já na reta final do segundo tempo. Com o resultado, a Academia avançou a decisão do Clausura e espera o vencedor do duelo entre Gimnasia y Esgrima e Estudiantes na outra semifinal, que será realizado na segunda-feira (8), às 17h.

O resultado tira qualquer possibilidade do River Plate disputar a Libertadores de 2026 e estará na Copa Sul-Americana. A equipe de Buenos Aires dependia que outro time já classificado à Libertadores vencesse o Clausura, mas, com a eliminação do Lanús, Rosário Central (oitavas de final), Argentinos Juniors (quartas de final) e Boca Juniors (semifinal), eles disputaram a Sula.

Angel Di Maria comemora gol diante do Boca Juniors (Foto: Divulgação / Rosario Central)
Esta é a primeira vez em 12 anos que o River Plate não disputará a Libertadores. Em 2014, os Millionarios jogaram a Sul-Americana, em que se sagraram campeões ao bater o Atlético Nacional de Medelim na decisão, por 3 a 1 no agregado.

Neste ano, o River Plate amargou eliminações duras, principalmente nas competições nacionais. No Apertura, foi eliminado pelo Platense no Apertura, pelo Independiente Rivadavia na Copa da Argentina, pelo Palmeiras na Libertadores e pelo Racing no Clausura.

Gustavo Gomez em Palmeiras x River Plate (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Como funcionam as vagas para a Libertadores na Argentina

Com o formato do futebol argentino dividido em Apertura Clausura, os campeões de cada torneio garantem vaga direta na Libertadores. Além disso, os três primeiros da tabela anual — que soma os pontos das duas competições — também se classificam. O modesto Platense venceu o Apertura e o Independiente Rivadavia a Copa da Argentina, enquanto Rosario Central, Boca Juniors e Argentinos Juniors ficaram com as vagas da tabela anual.

River Plate passa ano em branco e com crise

A eliminação para o Racing fechou um 2025 repleto de decepções. O River disputou seis competições no ano — Supercopa, Apertura, Copa da Liga, Libertadores, Copa de Clubes e Clausura — e não conquistou nenhum título.

A pressão da torcida gerou uma resposta imediata: Gallardo iniciou uma "barca" de dispensas. Segundo a imprensa local, medalhões como Enzo Pérez e Nacho Fernández, ambos de 39 anos, foram avisados que não fazem parte dos planos para 2026. Milton Casco e Pity Martínez também devem sair. Até o goleiro Franco Armani, que acumulou falhas em momentos decisivos, está em vias de saída.

Marcelo Gallardo em River e Palmeiras pela Libertadores (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
O clube também sofre críticas pelos altos investimentos. Só na última janela, o River gastou 18 milhões de euros (cerca de R$ 111 milhões) em reforços como Maximiliano Salas, Juan  Portillo e Matías Galarza, sem retorno esportivo.

Gallardo banca permanência

Mesmo sob forte contestação, Gallardo teve o contrato renovado até o fim de 2026. O técnico, ídolo da torcida, garantiu que não deixará o clube após um ano ruim.

— Quem pensou que eu ia fugir por causa de um ano ruim não me conhece. Já perdi e ganhei, e tenho certeza de que vamos ganhar de novo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

