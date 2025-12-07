Astro do Real Madrid pode estar de saída do clube ao fim da temporada

O Real Madrid analisa a continuidade de Antonio Rüdiger, que tem contrato até 30 de junho, e ainda não sabe se permanecerá no clube. Segundo o jornal espanhol "As", a indefinição não está relacionada a desempenho técnico, mas sim às dúvidas internas sobre a capacidade física do defensor para sustentar o ritmo de uma temporada em alto nível após meses marcados por lesões.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Clube monitora condição física do zagueiro

Nos últimos dias, o próprio Rüdiger admitiu que a idade o obriga a avaliar melhor os sinais do corpo, algo que pesa no processo antes de qualquer decisão.

continua após a publicidade

— Já faço isso há muito tempo, mas estou ansioso para voltar. Conheço muito bem o meu corpo e, conforme envelhecemos, as coisas não são mais as mesmas — disse o defensor.

O Real Madrid tem adotado, nos últimos anos, uma política de renovações anuais para atletas acima dos 32 anos. O alemão se encaixa nesse perfil, e a decisão só será tomada na primavera europeia, quando o clube terá um diagnóstico mais completo sobre a resposta física do jogador após os problemas recentes.

continua após a publicidade

Antonio Rüdiger em ação pelo Real Madrid (Foto: Jonathan Moscrop/AFP)

Mercado saudita volta a pressionar

Enquanto o clube avalia o cenário, a Arábia Saudita mantém firme o interesse em contratar o zagueiro. Assim como no último verão, o mercado saudita aguarda a decisão do defensor e está disposto a oferecer um contrato de cifras milionárias. A liga local vê Rüdiger como nome prioritário e tenta viabilizar sua chegada há dois anos. O zagueiro, por sua vez, sabe que basta aceitar para ter um acordo imediato.

A investida saudita não se limita ao alemão. Atletas como Alaba e Rodrygo também devem ser procurados, repetindo a estratégia que levou Cristiano Ronaldo e Benzema ao país. Há interesse declarado em Vinicius Júnior, embora sua saída seja descartada pelo Real Madrid neste momento.

Vini Jr em ação no jogo do Real Madrid contra o Girona por La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial