Kerolin retorna com gol e assistência em vitória do Manchester City

A atacante brasileira Kerolin precisou de apenas 21 minutos para mostrar por que é uma das jogadoras mais decisivas da atualidade. Em seu retorno aos gramados, a atacante brilhou com um gol e uma assistência na vitória do Manchester City sobre o Leicester, por 3 a 0, pela FA Women's Super League (WSL), a elite do futebol feminino inglês.

Kerolin não atuava desde 19 de setembro, período em que se recuperou de uma lesão que também a deixou fora das recentes convocações da Seleção Brasileira. Em outubro, ela esteve no Etihad Stadium acompanhando o Brasil no amistoso contra a Inglaterra.

Em sua segunda temporada pelo City, a camisa 14 soma um gol e duas assistências. Em 2024/25, fechou com quatro gols e uma assistência em 18 jogos. Antes da Europa, defendeu Guarani, Valinhos, Ponte Preta, Corinthians, Osasco e Palmeiras, antes de seguir carreira no exterior pelo Madrid CFF e NC Courage, antes de ir para o futebol inglês.

Manchester City lidera WSL

O City lidera a WSL com 27 pontos em 10 partidas: são nove vitórias, uma derrota, 26 gols marcados e apenas nove sofridos. O próximo duelo será contra o Aston Villa, em 14 de dezembro, também pela competição nacional.

