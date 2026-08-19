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Após perder Vini Jr, Arsenal acerta com novo reforço

Clube busca reposição por conta de lesões no elenco

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 11:47
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Ezri Konsa em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)
Ezri Konsa em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Após perder Vini Jr, o Arsenal acertou a contratação do defensor Ezri Konsa como novo reforço da equipe de Mikel Arteta. Segundo o "The Athletic", os Gunners irão pagar 51 milhões de libras (R$ 359 milhões) ao Aston Villa pelo jogador da seleção inglesa.

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Nesta quarta-feira (19), Konsa já se despediu de seus companheiros de Aston Villa e deve passar por exames médicos no Arsenal na quinta-feira (20). O defensor chega com status de titular no início de temporada dos Gunners em meio as lesões de Saliba e Timber.

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No sistema defensivo, Konsa pode atuar tanto como um zagueiro central, mas também na lateral-direita. O atleta retornou aos treinos na segunda-feira (17) após um período de férias estendido depois da Copa do Mundo.

Na Copa do Mundo, Konsa foi titular em sete dos oito jogos da Inglaterra, tendo iniciado no banco de reservas apenas na derrota para a Argentina na semifinal. No Arsenal, o atleta eleva a qualidade do elenco comandado por Mikel Arteta e era um dos pedidos do treinador.

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Arsenal eleva nível em busca de mais títulos

Após conquistar a Premier League e chegar na final da Champions League, o Arsenal se reforçou no mercado de transferências para dar mais munição ao técnico Mikel Arteta. Além de Konsa, os Gunners já contrataram Bruno Guimarães e Tzolis. O clube já gastou mais de 150 milhões de libras (R$ 1 bilhão) com o objetivo de lutar pelos principais títulos novamente.

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Mikel Arteta orienta jogadores do Arsenal em amistoso de pré-temporada
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